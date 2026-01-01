Майже 600 шкіл на Волині обладнані тривожними кнопками
Сьогодні, 08:20
Усі заклади загальної середньої освіти Волині мають бути обладнані тривожними кнопками.
Про це говорили під час оперативної наради під головуванням т. в. о. начальника Волинської ОВА Романа Романюка, пишуть Волинські Новини.
17 січня в Україні набув чинності закон №4609-IX, спрямований на посилення заходів безпеки в школах. Цей документ, зокрема, впроваджує правила перебування на території та в приміщеннях закладів і встановлює жорсткіші вимоги до працівників. Таким чином, у закладах середньої освіти мають встановити тривожні кнопки, завдяки яким працівники зможуть оперативно викликати правоохоронців у випадку виникнення загрози.
На сьогодні, як розповів начальник управління поліції охорони Волині Роман Думінський, в області встановлено тривожну сигналізацію у 586 закладах загальної і середньої освіти, з яких 504 обладнано технічними засобами охорони, або так званими тривожними кнопками.
У 82 школах було ухвалено альтернативне рішення – встановити застосунок з тривожною кнопкою на телефони керівників закладів освіти. Однак мобільний застосунок, який нині використовують як тривожну кнопку, не відповідає вимогам чинного законодавства та не є беззаперечною гарантією безпеки, оскільки мобільний пристрій може бути відсутній.
Йдеться про окремі освітні заклади у Камінь-Каширській, Павлівській, Любешівській, Смідинській, Заболоттівській, Шацькій, Іваничівській, Прилісненській, Доросинівській, Колківській, Велицькій, Головненській, Локачинській, Дубечненській і Дубівській громадах.
Водночас управління поліції охорони Волинської області продовжує реалізовувати комплекс заходів, спрямованих на формування безпечного освітнього середовища.
Роман Романюк зобов’язав усі територіальні громади, в яких використовують мобільний застосунок, встановити стаціонарні засоби охорони до 1 березня.
«Безпека, життя і здоров'я дітей мають бути в пріоритеті у кожного з нас», – наголосив т. в. о. начальника ОВА.
