Майже 600 шкіл на Волині обладнані тривожними кнопками





Про це говорили під час оперативної наради під головуванням т. в. о. начальника Волинської ОВА Романа Романюка, пишуть



17 січня в Україні набув чинності закон №4609-IX, спрямований на посилення заходів безпеки в школах. Цей документ, зокрема, впроваджує правила перебування на території та в приміщеннях закладів і встановлює жорсткіші вимоги до працівників. Таким чином, у закладах середньої освіти мають встановити тривожні кнопки, завдяки яким працівники зможуть оперативно викликати правоохоронців у випадку виникнення загрози.



На сьогодні, як розповів начальник управління поліції охорони Волині Роман Думінський, в області встановлено тривожну сигналізацію у 586 закладах загальної і середньої освіти, з яких 504 обладнано технічними засобами охорони, або так званими тривожними кнопками.



У 82 школах було ухвалено альтернативне рішення – встановити застосунок з тривожною кнопкою на телефони керівників закладів освіти. Однак мобільний застосунок, який нині використовують як тривожну кнопку, не відповідає вимогам чинного законодавства та не є беззаперечною гарантією безпеки, оскільки мобільний пристрій може бути відсутній.



Йдеться про окремі освітні заклади у Камінь-Каширській, Павлівській, Любешівській, Смідинській, Заболоттівській, Шацькій, Іваничівській, Прилісненській, Доросинівській, Колківській, Велицькій, Головненській, Локачинській, Дубечненській і Дубівській громадах.



Водночас управління поліції охорони Волинської області продовжує реалізовувати комплекс заходів, спрямованих на формування безпечного освітнього середовища.



Роман Романюк зобов’язав усі територіальні громади, в яких використовують мобільний застосунок, встановити стаціонарні засоби охорони до 1 березня.



«Безпека, життя і здоров'я дітей мають бути в пріоритеті у кожного з нас», – наголосив т. в. о. начальника ОВА.

