У Польщі призупиняють виплати для українців: нові умови отримання грошової допомоги

Від лютого в Польщі набудуть чинності нові умови отримання соціальної допомоги 800+ для українських біженців зі статусом UKR. Зміни торкнуться приблизно 150 тисяч осіб, які будуть зобов’язані повторно подати заяву та підтвердити свою трудову активність.Про це йдеться на zus.pl — сайті Управління соціального страхування Польщі.31 січня 2026 року виплату допомоги 800+ для українців зі статусом UKR буде призупинено. Щоб зберегти право на отримання коштів, з 1 лютого 2026 року необхідно подати нову заяву на період виплат 2025/2026 років. Нові правила стосуються виключно цієї категорії іноземців, які перебувають у Польщі у зв’язку з війною в Україні.У заяві, яку подають із 1 лютого 2026 року, необхідно буде:вказати обов’язковий номер PESEL заявника та дитини;зазначити дані про перетин кордону;підтвердити легальність перебування в Польщі;підтвердити виконання вимоги щодо трудової активності;подати декларацію, що дитина навчається у польській школі або відвідує дитячий садок.Також у формі з’являться нові запитання щодо наявності інвалідності у дитини.Право на допомогу, як правило, залежатиме від того, чи був заявник економічно активним у місяці, що передує поданню заяви. Управління соціального страхування Польщі (ZUS) перевірятиме цю інформацію на основі власних інформаційних систем. У більшості випадків додаткові документи подавати не потрібно.До трудової активності зараховуються, зокрема:робота за трудовим договором або договором доручення;ведення підприємницької діяльності;отримання спортивної або докторантської стипендії;отримання допомоги з безробіття або участь у навчальних програмах зі стипендією.Для окремих категорій осіб встановлюється вимога, щоб база нарахування внесків до пенсійного та інвалідного страхування становила щонайменше 50% мінімальної зарплати. Для іншої групи заявників поріг складатиме 30% мінімальної заробітної плати. Від цієї вимоги звільняються, зокрема, батьки дітей з інвалідністю та особи, які оформлюють допомогу на дитину — громадянина Польщі.Виплата 800+ надаватиметься лише за умови, що дитина відвідує польський заклад освіти та виконує обов’язок дошкільного або шкільного навчання. І дитина, і заявник повинні проживати на території Польщі. У виняткових випадках, наприклад за відстрочки обов’язку навчання, необхідно подати відповідну довідку.У ZUS наголошують, що виплата може бути призупинена, якщо виникнуть сумніви щодо проживання в Польщі, трудової активності батьків або факту навчання дитини. Перевірки здійснюватимуться щомісяця.Подібні вимоги щодо підтвердження трудової активності з 1 червня 2026 року діятимуть також для інших іноземців з-поза ЄС та ЄАВТ, які легально перебувають у Польщі та мають доступ до ринку праці. Зміни не поширюються на громадян Польщі, а також громадян ЄС, ЄАВТ і Великої Британії, охоплених угодою про вихід.