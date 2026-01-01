Рак шийки матки протягом року на Волині забрав життя 41 жінки





Значно знижують ризик захворіти регулярні огляди та вакцинація від вірусу папіломи людини, який є основною причиною захворювання, розповіла Оксана Сметанюк.



З її слів, вірус папіломи людини передається статевим шляхом.







"ВПЛ вражає ядро клітини, відбувається мутація і виникають передракові захворювання, дисплазії, які далі ведуть до раку. У групі ризику особливо від 21 до 29 років, це жінки, які активно живуть статевим шляхом. Є важливий фактор ризику — це жінки, які починають раннє статеве життя до 18 років, у яких зміна великої кількості партнерів, і це жінки, у яких є неліковані вогнища хронічної інфекції", — сказала лікарка.



Оксана Сметанюк зазначила, що на ймовірність зараження вірусом папіломи людини впливають й інші чинники, зокрема куріння, що ослаблює імунітет. З її слів, вакцинація — один зі способів профілактики. З січня 2026 року діє програма Міністерства охорони здоров'я щодо безплатної вакцинації дівчат віком від 9 до 14 років проти ВПЛ.







Обстежує в поліклінічному відділенні пологового будинку гінекологиня до 20 жінок щодня. Каже: щоразу виявляють передракові стани, і ці захворювання тривалий час можуть не мати жодних симптомів.



"Коли вже з’являються кров'янисті виділення, які можуть бути між менструаціями, які можуть бути надлишкові. Це контактні кровотечі під час статевого контакту і після — патологічні виділення, які можуть бути водянистого характеру з домішками крові. На більш пізніх стадіях з’являються такі скарги як тазові болі, утруднене сечовипускання, з кишківником можуть бути проблеми, може бути й набряк ніг", — каже лікарка.



Регулярно відвідує гінеколога 53-річна волинянка Ірина Андрійчук. Такий огляд — це не про страх, зазначила жінка, а про відповідальність за власне здоров’я.



"Чую, цікавлюся і стараюся того уникнути. Через те я приходжу до Оксани Мефодіївни, щоб обстежитися і запобігти тим усім проблемам. Гінеколог — це обов’язково, і з віком вже є потреба частіше відвідувати лікарів", — сказала жінка.







Похід до гінеколога — звична справа, розповіла 26-річна пацієнтка Людмила Демидюк. Каже: профілактичні огляди дають шанс виявити рак шийки матки на ранній стадії.



"ПАП-тест і тест на ВПЛ, як на мене, обов’язково треба робити для того, щоб обов'язково забезпечити собі в майбутньому менше проблем від цього. Обов'язково — це контрацепція, тому що світ такий, що ти не будеш кожного разу при зустрічі з хлопцем перевіряти в нього аналізи. Важливо берегти жіноче здоров'я", — сказала дівчина.







Рак шийки матки — не вирок, якщо виявити його вчасно, додала луцька гінекологиня Оксана Сметанюк, тому жінкам важливо не ігнорувати профілактичні огляди та дбати про своє здоров'я.







