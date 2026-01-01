Лучани віддадуть останню шану Герою Олексію Бондаренку

У Луцьку сьогодні, 29 січня, відбудеться прощання зта тренером ММАПро це у телеграмі повідомила Луцька міськрада.Сьогодні, 29 січня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Бондаренка Олексія Володимировича (22.05.1996 року народження), який загинув 15 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Родинське Донецької області.Зокрема о 10:30 тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) у кафедральний собор Святої Трійці.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у Луцькій міськраді.