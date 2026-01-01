Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 29-30 січня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 29-30 січня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29-30 січня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 29 січня, і п’ятницю, 30 січня, очікуються магнітні хвилювання з К-індексом 4 (жовтий рівень), нездатні впливати на самопочуття людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 29-30 січня
Сьогодні, 01:30
29 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ціни шокують: скільки коштують молоко, масло та яйця на луцькому ринку
28 січня, 23:19
У січні у Луцьку надійшло майже 200 скарг на непочищені тротуари
28 січня, 22:43
Лосьйони для тіла: щоденне зволоження та комфорт шкіри
28 січня, 22:20
Медіа
відео
1/8