Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 29-30 січня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29-30 січня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У четвер, 29 січня, і п’ятницю, 30 січня, очікуються магнітні хвилювання з К-індексом 4 (жовтий рівень), нездатні впливати на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У четвер, 29 січня, і п’ятницю, 30 січня, очікуються магнітні хвилювання з К-індексом 4 (жовтий рівень), нездатні впливати на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 29-30 січня
Сьогодні, 01:30
29 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У січні у Луцьку надійшло майже 200 скарг на непочищені тротуари
28 січня, 22:43
Лосьйони для тіла: щоденне зволоження та комфорт шкіри
28 січня, 22:20