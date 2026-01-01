Агентами фсб на Київщині виявилися місцеві наркомани
Сьогодні, 12:01
Працівники СБУ затримали ще двох агентів фсб, які готували удар росіян по Київській області.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині ще двох російських агентів. На замовлення фсб вони готували координати для нового обстрілу столичного регіону України.
За матеріалами справи, фігуранти відстежували і передавали окупантам геолокації військових частин Сил оборони, зокрема й розташування авіаційних баз.
Працівники СБУ викрили зловмисників, задокументували їхню роботу на ворога, а на фінальному етапі – затримали. Також Служба безпеки вжила заходи для убезпечення локацій Сил оборони, що перебували в зоні активності агентів.
Як встановило розслідування, коригуванням обстрілів займалися двоє місцевих наркозалежних.
Фігуранти потрапили у поле зору ворога, коли шукали гроші «на дозу» у профільних групах Телеграм-каналів.
За обіцянку «швидких заробітків» агенти об’їжджали область на громадському транспорті, фіксуючи територію режимних об’єктів на смартфони.
Також коригувальники обходили периметри потенційних «цілей» та фотографували їх з далекої відстані або знімали на відео під виглядом телефонної розмови.
Зібрану інформацію вони месенджером пересилали фсб.
Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
