Агентами фсб на Київщині виявилися місцеві наркомани

Працівники СБУ затримали ще двох агентів фсб, які готували удар росіян по Київській області.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині ще двох російських агентів. На замовлення фсб вони готували координати для нового обстрілу столичного регіону України.

За матеріалами справи, фігуранти відстежували і передавали окупантам геолокації військових частин Сил оборони, зокрема й розташування авіаційних баз.

Працівники СБУ викрили зловмисників, задокументували їхню роботу на ворога, а на фінальному етапі – затримали. Також Служба безпеки вжила заходи для убезпечення локацій Сил оборони, що перебували в зоні активності агентів.
Як встановило розслідування, коригуванням обстрілів займалися двоє місцевих наркозалежних.

Фігуранти потрапили у поле зору ворога, коли шукали гроші «на дозу» у профільних групах Телеграм-каналів.

За обіцянку «швидких заробітків» агенти об’їжджали область на громадському транспорті, фіксуючи територію режимних об’єктів на смартфони.

Також коригувальники обходили периметри потенційних «цілей» та фотографували їх з далекої відстані або знімали на відео під виглядом телефонної розмови.

Зібрану інформацію вони месенджером пересилали фсб.

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

