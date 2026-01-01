Агентами фсб на Київщині виявилися місцеві наркомани

Працівники СБУфсб, які готували удар росіян по Київській області.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині ще двох російських агентів. На замовлення фсб вони готували координати для нового обстрілу столичного регіону України.За матеріалами справи, фігуранти відстежували і передавали окупантам геолокації військових частин Сил оборони, зокрема й розташування авіаційних баз.Працівники СБУ викрили зловмисників, задокументували їхню роботу на ворога, а на фінальному етапі – затримали. Також Служба безпеки вжила заходи для убезпечення локацій Сил оборони, що перебували в зоні активності агентів.Як встановило розслідування, коригуванням обстрілів займалися двоє місцевих наркозалежних.Фігуранти потрапили у поле зору ворога, коли шукали гроші «на дозу» у профільних групах Телеграм-каналів.За обіцянку «швидких заробітків» агенти об’їжджали область на громадському транспорті, фіксуючи територію режимних об’єктів на смартфони.Також коригувальники обходили периметри потенційних «цілей» та фотографували їх з далекої відстані або знімали на відео під виглядом телефонної розмови.Зібрану інформацію вони месенджером пересилали фсб.Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.Слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.