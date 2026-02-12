Велика Британія планує передати Україні додаткових 1000 багатоцільових ракет
Сьогодні, 13:16
Велика Британія планує поставити додаткові 1000 легких багатоцільових ракет для посилення української ППО.
Про це йдеться у повідомленні на платформі Х Міноборони Великобританії, пише LB.ua.
Там зазначається, що ракети виготовлені у Белфасті, і вони "матимуть вирішальне значення для захисту української інфраструктури та міст від ескалації атак Росії з використанням безпілотників та ракет".
"Велика Британія твердо стоїть на своєму зобов'язанні перед Україною", – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на платформі Х Міноборони Великобританії, пише LB.ua.
Там зазначається, що ракети виготовлені у Белфасті, і вони "матимуть вирішальне значення для захисту української інфраструктури та міст від ескалації атак Росії з використанням безпілотників та ракет".
"Велика Британія твердо стоїть на своєму зобов'язанні перед Україною", – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Олімпійський комітет зганьбився: МЗС вступився за Гераскевича, який хотів вшанувати убитих під час війни спортсменів
Сьогодні, 14:11
У Раді сталося масове харчове захворювання депутатів, – УП
Сьогодні, 13:49
Велика Британія планує передати Україні додаткових 1000 багатоцільових ракет
Сьогодні, 13:16
Зник безвісти місяць тому: розшукують 42-річного лучанина
Сьогодні, 12:36
На Волині горіли літня кухня та дровітня
Сьогодні, 12:31