Велика Британія планує передати Україні додаткових 1000 багатоцільових ракет





Про це йдеться у повідомленні на платформі Х Міноборони Великобританії, пише



Там зазначається, що ракети виготовлені у Белфасті, і вони "матимуть вирішальне значення для захисту української інфраструктури та міст від ескалації атак Росії з використанням безпілотників та ракет".



"Велика Британія твердо стоїть на своєму зобов'язанні перед Україною", – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Велика Британія планує поставити додаткові 1000 легких багатоцільових ракет для посилення української ППО.Про це йдеться у повідомленні на платформі Х Міноборони Великобританії, пише LB.ua Там зазначається, що ракети виготовлені у Белфасті, і вони "матимуть вирішальне значення для захисту української інфраструктури та міст від ескалації атак Росії з використанням безпілотників та ракет"."Велика Британія твердо стоїть на своєму зобов'язанні перед Україною", – йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію