Велика Британія планує передати Україні додаткових 1000 багатоцільових ракет

Велика Британія планує поставити додаткові 1000 легких багатоцільових ракет для посилення української ППО.

Про це йдеться у повідомленні на платформі Х Міноборони Великобританії, пише LB.ua.

Там зазначається, що ракети виготовлені у Белфасті, і вони "матимуть вирішальне значення для захисту української інфраструктури та міст від ескалації атак Росії з використанням безпілотників та ракет".

"Велика Британія твердо стоїть на своєму зобов'язанні перед Україною", – йдеться у повідомленні.

