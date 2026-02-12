Олімпійський комітет зганьбився: МЗС вступився за Гераскевича, який хотів вшанувати убитих під час війни спортсменів

Міністерство закордонних справ України підтримало українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який планував виступати у шоломі із зображеннями загиблих від рук російських військ українських спортсменів, проте МОК дискваліфікував його за це.



Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Андрія Сибіги, пише



"МОК заборонив не українського спортсмена, а власну репутацію. Майбутні покоління згадають це як момент ганьби.



Він лише хотів вшанувати спортсменів, убитих під час війни. У цьому немає нічого, що суперечило б правилам чи етиці.



МОК залякував, проявляв неповагу й навіть повчав нашого спортсмена та інших українців, як їм слід мовчати про "один із 130 конфліктів у світі", - йдеться в повідомленні.



МОК також систематично не спромігся протистояти найбільшому порушнику міжнародного спорту та Олімпійської хартії — Росії".



Сибіга нагадав, що Росія розпочала три вторгнення під час Олімпійського перемир'я за останні три десятиліття і вбила 650 українських спортсменів і тренерів та зруйнувала 800 спортивних об'єктів в Україні.



"Саме росіян потрібно відсторонювати, а не забороняти вшанування їхніх жертв. Жоден із них не є "нейтральним" - додав він.



Український скелетоніст Владислав Гераскевич не зможе вийти на старт зимових Олімпійських Ігор-2026 через дискваліфікацію від Міжнародного олімпійського комітету (МОК).



27-річного киянина відсторонили від змагань через використання "шолому пам'яті" на тренувальних сесіях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство закордонних справ України підтримало українського скелетоніста, який планував виступати у шоломі із зображеннями загиблих від рук російських військ українських спортсменів, проте МОК дискваліфікував його за це.Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Андрія Сибіги, пише Українська правда "МОК заборонив не українського спортсмена, а власну репутацію. Майбутні покоління згадають це як момент ганьби.Він лише хотів вшанувати спортсменів, убитих під час війни. У цьому немає нічого, що суперечило б правилам чи етиці.МОК залякував, проявляв неповагу й навіть повчав нашого спортсмена та інших українців, як їм слід мовчати про "один із 130 конфліктів у світі", - йдеться в повідомленні.МОК також систематично не спромігся протистояти найбільшому порушнику міжнародного спорту та Олімпійської хартії — Росії".Сибіга нагадав, що Росія розпочала три вторгнення під час Олімпійського перемир'я за останні три десятиліття і вбила 650 українських спортсменів і тренерів та зруйнувала 800 спортивних об'єктів в Україні."Саме росіян потрібно відсторонювати, а не забороняти вшанування їхніх жертв. Жоден із них не є "нейтральним" - додав він.Український скелетоніст Владислав Гераскевич не зможе вийти на старт зимових Олімпійських Ігор-2026 через дискваліфікацію від Міжнародного олімпійського комітету (МОК).27-річного киянина відсторонили від змагань через використання "шолому пам'яті" на тренувальних сесіях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію