Олімпійський комітет зганьбився: МЗС вступився за Гераскевича, який хотів вшанувати убитих під час війни спортсменів
Сьогодні, 14:11
Міністерство закордонних справ України підтримало українського скелетоніста Владислава Гераскевича, який планував виступати у шоломі із зображеннями загиблих від рук російських військ українських спортсменів, проте МОК дискваліфікував його за це.
Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Андрія Сибіги, пише Українська правда.
"МОК заборонив не українського спортсмена, а власну репутацію. Майбутні покоління згадають це як момент ганьби.
Він лише хотів вшанувати спортсменів, убитих під час війни. У цьому немає нічого, що суперечило б правилам чи етиці.
МОК залякував, проявляв неповагу й навіть повчав нашого спортсмена та інших українців, як їм слід мовчати про "один із 130 конфліктів у світі", - йдеться в повідомленні.
МОК також систематично не спромігся протистояти найбільшому порушнику міжнародного спорту та Олімпійської хартії — Росії".
Сибіга нагадав, що Росія розпочала три вторгнення під час Олімпійського перемир'я за останні три десятиліття і вбила 650 українських спортсменів і тренерів та зруйнувала 800 спортивних об'єктів в Україні.
"Саме росіян потрібно відсторонювати, а не забороняти вшанування їхніх жертв. Жоден із них не є "нейтральним" - додав він.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич не зможе вийти на старт зимових Олімпійських Ігор-2026 через дискваліфікацію від Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
27-річного киянина відсторонили від змагань через використання "шолому пам'яті" на тренувальних сесіях.
