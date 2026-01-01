Захист неба по-новому: Україна створює окремий рід військ





Про це повідомляє Олександра Сирського.



Сирський зазначив, що система ППО функціонує у надзвичайно складних умовах постійних ракетних і дронових атак противника, захищаючи країну від щоденної загрози з повітря.



За його словами, протягом останніх двох років ефективність ППО тримається на рівні близько 74%. Цей відсоток намагаються збільшити завдяки інноваціям.



"Щоденно противник застосовує від 100 до 200 ударних БПЛА типу Shahed та періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари", - розповів головнокомандувач.



Він додав, що в умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними, а за сприятливих погодних умов активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі.



Сирський повідомив, що нині триває комплекс організаційних заходів з підвищення ефективності безпілотної складової ППО:



планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів;



нарощується чисельність і якість дронів-перехоплювачів;



відбувається активна взаємодія з партнерами для вирішення проблеми дефіциту ракет до зенітних ракетних комплексів і винищувальної авіації.



Заяви Зеленського про ППО



Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський після чергових масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру звернув увагу на ефективність роботи ППО.



Він зазначив, що Міноборони разом із військовими працюватиме над покращенням знищення ворожих ракет і дронів.



Днями глава держави повідомив про реформування системи ППО в окремих регіонах.



Планується також створення нових підрозділів - безпілотних сил ППО, або "малої ППО", за які відповідатиме окремий командир.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прикриттям важливих об’єктів з повітря буде займатися новий рід військ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ генералаСирський зазначив, що система ППО функціонує у надзвичайно складних умовах постійних ракетних і дронових атак противника, захищаючи країну від щоденної загрози з повітря.За його словами, протягом останніх двох років ефективність ППО тримається на рівні близько 74%. Цей відсоток намагаються збільшити завдяки інноваціям."Щоденно противник застосовує від 100 до 200 ударних БПЛА типу Shahed та періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари", - розповів головнокомандувач.Він додав, що в умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними, а за сприятливих погодних умов активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі.Сирський повідомив, що нині триває комплекс організаційних заходів з підвищення ефективності безпілотної складової ППО:планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів;нарощується чисельність і якість дронів-перехоплювачів;відбувається активна взаємодія з партнерами для вирішення проблеми дефіциту ракет до зенітних ракетних комплексів і винищувальної авіації.Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський після чергових масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру звернув увагу на ефективність роботи ППО.Він зазначив, що Міноборони разом із військовими працюватиме над покращенням знищення ворожих ракет і дронів.Днями глава держави повідомив про реформування системи ППО в окремих регіонах.Планується також створення нових підрозділів - безпілотних сил ППО, або "малої ППО", за які відповідатиме окремий командир.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію