Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи
Сьогодні, 16:12
Президент Володимир Зеленський нагородив українського скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи.
Відповідний указ глави держави №119/2026 оприлюднено на сайті Президента України, передає Укрінформ.
«За самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей постановляю: Нагородити орденом Свободи Гераскевича Владислава Михайловича — члена національної олімпійської команди України, скелетоніста», - йдеться у документі.
Нагадаємо, скелетоніст Владислав Гераскевич до Олімпійських ігор 2026 року підготував спеціальний шолом. На ньому зображені українські атлети, які загинули через російсько-українську війну. Деякі з них воювали за Україну, а деякі — загинули внаслідок російських обстрілів.
Однак МОК заборонив йому використовувати цей шолом на змаганнях та офіційних тренуваннях під час Олімпіади в Італії.
МОК запропонував альтернативу — використання чорної пов’язки або стрічки без персоналізації. Однак спортсмен це відкинув.
Зрештою, досягти згоди так і не вдалося, і МОК дискваліфікував Гераскевича перед першим заїздом 12 лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідний указ глави держави №119/2026 оприлюднено на сайті Президента України, передає Укрінформ.
«За самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей постановляю: Нагородити орденом Свободи Гераскевича Владислава Михайловича — члена національної олімпійської команди України, скелетоніста», - йдеться у документі.
Нагадаємо, скелетоніст Владислав Гераскевич до Олімпійських ігор 2026 року підготував спеціальний шолом. На ньому зображені українські атлети, які загинули через російсько-українську війну. Деякі з них воювали за Україну, а деякі — загинули внаслідок російських обстрілів.
Однак МОК заборонив йому використовувати цей шолом на змаганнях та офіційних тренуваннях під час Олімпіади в Італії.
МОК запропонував альтернативу — використання чорної пов’язки або стрічки без персоналізації. Однак спортсмен це відкинув.
Зрештою, досягти згоди так і не вдалося, і МОК дискваліфікував Гераскевича перед першим заїздом 12 лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Двадцять місяців його доля була невідомою: у Ковелі попрощалися з воїном Ярославом Лукашуком
Сьогодні, 17:10
Комунальник із Волині розповів про труднощі відновлення опалення в Києві після обстрілів
Сьогодні, 16:32
Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи
Сьогодні, 16:12
Захист неба по-новому: Україна створює окремий рід військ
Сьогодні, 15:55
В аварії на Львівській у Луцьку травмувалися троє людей
Сьогодні, 15:07