Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи

Володимир Зеленський нагородив українського скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи.



Відповідний указ глави держави №119/2026 оприлюднено на сайті Президента України, передає



«За самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей постановляю: Нагородити орденом Свободи Гераскевича Владислава Михайловича — члена національної олімпійської команди України, скелетоніста», - йдеться у документі.



Нагадаємо, скелетоніст Владислав Гераскевич до Олімпійських ігор 2026 року підготував спеціальний шолом. На ньому зображені українські атлети, які загинули через російсько-українську війну. Деякі з них воювали за Україну, а деякі — загинули внаслідок російських обстрілів.



Однак МОК заборонив йому використовувати цей шолом на змаганнях та офіційних тренуваннях під час Олімпіади в Італії.



МОК запропонував альтернативу — використання чорної пов’язки або стрічки без персоналізації. Однак спортсмен це відкинув.



Зрештою, досягти згоди так і не вдалося, і МОК дискваліфікував Гераскевича перед першим заїздом 12 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентнагородив українського скелетоністаорденом Свободи.Відповідний указ глави держави №119/2026 оприлюднено на сайті Президента України, передає Укрінформ «За самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей постановляю: Нагородити орденом Свободи Гераскевича Владислава Михайловича — члена національної олімпійської команди України, скелетоніста», - йдеться у документі.Нагадаємо,. На ньому зображені українські атлети, які загинули через російсько-українську війну. Деякі з них воювали за Україну, а деякі — загинули внаслідок російських обстрілів.Однак МОК заборонив йому використовувати цей шолом на змаганнях та офіційних тренуваннях під час Олімпіади в Італії.МОК запропонував альтернативу — використання чорної пов’язки або стрічки без персоналізації. Однак спортсмен це відкинув.Зрештою, досягти згоди так і не вдалося, і МОК дискваліфікував Гераскевича перед першим заїздом 12 лютого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію