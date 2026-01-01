Двадцять місяців його доля була невідомою: у Ковелі попрощалися з воїном Ярославом Лукашуком

Майже двадцять місяців його доля була невідомою. Рідні чекали, молилися, сподівалися на диво. Та його не сталося. Сьогодні Ковельська громада попрощалася з солдатомМефодійовичем, навідником 3-го аеромобільного відділення аеромобільного батальйону військової частини А0224."Ярослав народився 29 жовтня 1982 року в Ковелі. Закінчив ЗОШ №12. Змалку захоплювався спортом, особливо футболом. Мріяв пов’язати життя саме зі спортом, тому вступив до Волинського державного університету імені Лесі Українки на факультет фізичної культури і спорту. Але трагічні обставини змінили долю. Ще студентом Ярослав планував одружитися, але його кохана загинула під колесами автомобіля. Біль втрати був надто глибоким. Залишатися там, де все йому нагадувало про мрії, щасливе життя, він не зміг. Після двох із половиною років навчання він залишив університет і поїхав працювати за кордон. Тоді йому було 20 років.Згодом повернувся до Ковеля. Працював у приватній фірмі з виготовлення меблів, у Ковельській філії Волинського облавтодору, в Ковельському АТП.Мріяв про власну сім’ю, але так і не створив її. Та самотнім Ярослав не був — поруч завжди були рідні.20 травня 2024 року Ярослава мобілізували. Він пройшов військові навчання й одразу потрапив на один із найгарячіших напрямків фронту. Його перший бойовий вихід став фатальним.30 червня 2024 року Ярослав Лукашук загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Парасковіївка Покровського району.Дорога додому була довгою в часі… І нестерпно болючою для рідних.Висловлюю щирі співчуття мамі, батькові, братамтаз родинами, друзям та знайомим Ярослава", - розповіли у громаді.Поховали воїна на Алеї Героїв міського кладовища.