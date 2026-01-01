Збудував автоцентр на Волині: із замовника стягнули майже 2 млн грн у бюджет громади

Збудував автоцентр на Волині: із замовника стягнули майже 2 млн грн у бюджет громади
За втручання прокуратури із замовника будівництва стягнуто 1,9 млн грн коштів пайової участі в розвитку інфраструктури на користь Підгайцівської сільської ради Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Північно-західний апеляційний господарський суд, погодившись із доводами прокурорів, відхилив апеляційну скаргу забудовника та залишив в силі рішення суду першої інстанції про стягнення із приватного підприємства на користь сільської ради пайової участі в розвитку інфраструктури, а також інфляційних втрат і 3% річних, нарахованих за порушення зобов’язання.

Нагадаємо, замовник будівництва центру продажу та обслуговування автомобілів у селі Липини Луцького району у 2021 році ввів об’єкт в експлуатацію, проте не сплатив до місцевого бюджету пайової участі.

На захист інтересів громади стали прокурори.

Рішення суду про стягнення із суб'єкта господарювання заборгованих коштів набрало законної сили.

