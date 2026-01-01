Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 13 лютого

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 13 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 13 лютого

Луцьк

Хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, слабкий туман. Місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Область

Хмарна погода. Вночі без істотних опадів , вдень невеликий дощ. Місцями слабкий туман. Місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

