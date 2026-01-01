Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 13 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 13 лютого



Луцьк



Хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, слабкий туман. Місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.



Область



Хмарна погода. Вночі без істотних опадів , вдень невеликий дощ. Місцями слабкий туман. Місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, слабкий туман. Місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.Хмарна погода. Вночі без істотних опадів , вдень невеликий дощ. Місцями слабкий туман. Місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с.Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію