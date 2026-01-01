Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 13 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 13 лютого
Луцьк
Хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, слабкий туман. Місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.
Область
Хмарна погода. Вночі без істотних опадів , вдень невеликий дощ. Місцями слабкий туман. Місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 13 лютого
Луцьк
Хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, слабкий туман. Місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.
Область
Хмарна погода. Вночі без істотних опадів , вдень невеликий дощ. Місцями слабкий туман. Місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 13 лютого
Сьогодні, 20:00
Збудував автоцентр на Волині: із замовника стягнули майже 2 млн грн у бюджет громади
Сьогодні, 18:07
Двадцять місяців його доля була невідомою: у Ковелі попрощалися з воїном Ярославом Лукашуком
Сьогодні, 17:10
Комунальник із Волині розповів про труднощі відновлення опалення в Києві після обстрілів
Сьогодні, 16:32