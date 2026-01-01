"Вмурована в стіну": воїн з Волині передав у музей ікону зі зруйнованого будинку Донеччини

Анатолій Дрозда з села Гряди передав у Нововолинський історичний музей ікону Святого Миколая. Дерев’яний образ боєць привіз на Волинь з окупованого нині міста Селидове на Донеччині.



Про це розповів провідний науковий співробітник Нововолинського історичного музею Юрій Велінець, - повідомляє



Ікону Святого Миколая Чудотворця волинянин Анатолій Дрозда, який нині служить в прикордонних військах, знайшов в одному з будинків міста Селидове. У той час за місто на Донеччині точилися бої.



"За кілька днів до прильоту він був у цьому будинку і жодного образу там не було, — каже Юрій Велінець. — Після артилерійського вибуху на четвертий день Анатолій з бійцями навідалися в цей дім і побачили в глині ікону Святого Миколая. Цей образ, скоріш все, був вмурований в стіну, бо разом з цією цеглою все лежало зруйноване".



Ікона Святого Миколая датується ХІХ століттям і дуже поширена за сюжетом і стилістикою саме на східній Україні. Образ, за словами провідного наукового співробітника, написаний іконописцями села Холуй, де діяла іконописна школа.



"Багато ікон було знищено за часів радянських антирелігійних кампаній. За наявність образу могли й репресувати. І щоб цьому запобігти, люди часто ховали ікони в припічку чи у стелі. І не тільки на східній, а і на західній Україні", — говорить історик.



Цю ікону зі зруйнованого будинку військовий Анатолій Дрозда поклав в рюкзак і привіз з Донеччини на Волинь. Спершу, каже Юрій Велінець, вона тривалий час зберігалася в його батьків у селі Гряди.



"Батьки покликали мене запитати, що робити з цією іконою. Бо в них спочатку була думка віддати її у храм. Я наполіг на тому, що ікона має таку історію, то бажано було б віддати її в музей. Тут будуть цю історію обов'язково переповідати, оскільки вона дуже цікава, важлива і говорить про своєрідні особливості нашого часу", — сказав науковець.



Дерев’яний образ Святого Миколая частково відреставрують, а потім розмістять для відвідувачів в сакральному залі Нововолинського історичного музею, додав Юрій Велінець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовецьз села Гряди передав у Нововолинський історичний музей ікону Святого Миколая. Дерев’яний образ боєць привіз на Волинь з окупованого нині міста Селидове на Донеччині.Про це розповів провідний науковий співробітник Нововолинського історичного музею, - повідомляє "Суспільне" Ікону Святого Миколая Чудотворця волинянин Анатолій Дрозда, який нині служить в прикордонних військах, знайшов в одному з будинків міста Селидове. У той час за місто на Донеччині точилися бої."За кілька днів до прильоту він був у цьому будинку і жодного образу там не було, — каже Юрій Велінець. — Після артилерійського вибуху на четвертий день Анатолій з бійцями навідалися в цей дім і побачили в глині ікону Святого Миколая. Цей образ, скоріш все, був вмурований в стіну, бо разом з цією цеглою все лежало зруйноване".Ікона Святого Миколая датується ХІХ століттям і дуже поширена за сюжетом і стилістикою саме на східній Україні. Образ, за словами провідного наукового співробітника, написаний іконописцями села Холуй, де діяла іконописна школа."Багато ікон було знищено за часів радянських антирелігійних кампаній. За наявність образу могли й репресувати. І щоб цьому запобігти, люди часто ховали ікони в припічку чи у стелі. І не тільки на східній, а і на західній Україні", — говорить історик.Цю ікону зі зруйнованого будинку військовийпоклав в рюкзак і привіз з Донеччини на Волинь. Спершу, каже Юрій Велінець, вона тривалий час зберігалася в його батьків у селі Гряди."Батьки покликали мене запитати, що робити з цією іконою. Бо в них спочатку була думка віддати її у храм. Я наполіг на тому, що ікона має таку історію, то бажано було б віддати її в музей. Тут будуть цю історію обов'язково переповідати, оскільки вона дуже цікава, важлива і говорить про своєрідні особливості нашого часу", — сказав науковець.Дерев’яний образ Святого Миколая частково відреставрують, а потім розмістять для відвідувачів в сакральному залі Нововолинського історичного музею, додав Юрій Велінець.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію