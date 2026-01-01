Коли і де на Волині відключатимуть світло 13 лютого
Сьогодні, 21:16
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 13 лютого на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляють у ПрАТ Волиньобленерго.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
10:00-13:30
підчерга 1.2:
10:00-13:30
підчерга 2.1:
13:30-17:00
підчерга 2.2:
13:30-17:00
підчерга 5.1:
17:00-20:30
підчерга 5.2:
17:00-20:30
підчерга 6.1:
20:30-24:00
підчерга 6.2:
20:30-24:00
Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
