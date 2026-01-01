Коли і де на Волині відключатимуть світло 13 лютого





Про це повідомляють у ПрАТ Волиньобленерго.



ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:

підчерга 1.1:

10:00-13:30

підчерга 1.2:

10:00-13:30

підчерга 2.1:

13:30-17:00

підчерга 2.2:

13:30-17:00

підчерга 5.1:

17:00-20:30

підчерга 5.2:

17:00-20:30

підчерга 6.1:

20:30-24:00

підчерга 6.2:

20:30-24:00

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 13 лютого на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.Про це повідомляють у ПрАТ Волиньобленерго.ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:підчерга 1.1:10:00-13:30підчерга 1.2:10:00-13:30підчерга 2.1:13:30-17:00підчерга 2.2:13:30-17:00підчерга 5.1:17:00-20:30підчерга 5.2:17:00-20:30підчерга 6.1:20:30-24:00підчерга 6.2:20:30-24:00Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію