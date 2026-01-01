У волинському універистеті готуватимуть фахівців із безбар'єрності

Волинь розпочинає підготовку фахівців із безбар’єрності. Відповідний меморандум про співпрацю підписали ОВА та ЛНТУ.Про це повідомляють у Волинській ОВА.В області зробили черговий крок до формування доступного середовища. Луцький національний технічний університет та управління містобудування й архітектури Волинської облдержадміністрації підписали меморандум про співпрацю у сфері підготовки фахівців із фізичної безбар’єрності.Домовленості досягли під час зустрічі заступника голови облдержадміністрації, начальника профільного управліннята ректорки ЛНТУ. Йдеться про навчання спеціалістів, які зможуть професійно оцінювати доступність будівель, вулиць і громадських просторів та надавати громадам практичні рекомендації.Програма підвищення кваліфікації розроблена відповідно до вимог Кабінету Міністрів України та орієнтована на фахівців у сфері архітектури, містобудування й будівництва. Вона поєднує сучасні знання, практичні інструменти і міжнародний досвід, формує навички моніторингу та оцінки доступності об’єктів фізичного оточення для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю.Навчання можливе в очному, дистанційному або змішаному форматі. За його результатами слухачі отримуватимуть сертифікат про здобуття компетенції із фізичної безбар’єрності.«Луцький національний технічний університет є однією з точок зростання для області. Дякую за співпрацю та переконаний, що така взаємодія завжди дає практичні результати», – зазначив Денис Денищенко.Підписаний меморандум створює основу для підготовки кваліфікованих кадрів і впровадження сучасних підходів до проєктування та експлуатації інфраструктури на Волині. Також під час зустрічі обговорили міжнародну співпрацю ЛНТУ з партнерами зі США та Великої Британії, що розширює освітні можливості регіону.