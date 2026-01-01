У волинському універистеті готуватимуть фахівців із безбар'єрності
Сьогодні, 22:38
Волинь розпочинає підготовку фахівців із безбар’єрності. Відповідний меморандум про співпрацю підписали ОВА та ЛНТУ.
Про це повідомляють у Волинській ОВА.
В області зробили черговий крок до формування доступного середовища. Луцький національний технічний університет та управління містобудування й архітектури Волинської облдержадміністрації підписали меморандум про співпрацю у сфері підготовки фахівців із фізичної безбар’єрності.
Домовленості досягли під час зустрічі заступника голови облдержадміністрації Дениса Денищенка, начальника профільного управління Василя Василенка та ректорки ЛНТУ Ірини Вахович. Йдеться про навчання спеціалістів, які зможуть професійно оцінювати доступність будівель, вулиць і громадських просторів та надавати громадам практичні рекомендації.
Програма підвищення кваліфікації розроблена відповідно до вимог Кабінету Міністрів України та орієнтована на фахівців у сфері архітектури, містобудування й будівництва. Вона поєднує сучасні знання, практичні інструменти і міжнародний досвід, формує навички моніторингу та оцінки доступності об’єктів фізичного оточення для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю.
Навчання можливе в очному, дистанційному або змішаному форматі. За його результатами слухачі отримуватимуть сертифікат про здобуття компетенції із фізичної безбар’єрності.
«Луцький національний технічний університет є однією з точок зростання для області. Дякую за співпрацю та переконаний, що така взаємодія завжди дає практичні результати», – зазначив Денис Денищенко.
Підписаний меморандум створює основу для підготовки кваліфікованих кадрів і впровадження сучасних підходів до проєктування та експлуатації інфраструктури на Волині. Також під час зустрічі обговорили міжнародну співпрацю ЛНТУ з партнерами зі США та Великої Британії, що розширює освітні можливості регіону.
