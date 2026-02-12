Найближчим часом Україна отримає 35 ракет до Patriot





Про це, як передає кореспонденткаБорис Пісторіус після засідання "Рамштайну" у штаб-квартирі НАТО 12 лютого



Пісторіус спонтанно пообіцяв Україні ще п'ять ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot.



"Що стосується ППО, я вирішив спонтанно запропонувати наприкінці нашої сесії, що Німеччина передасть Україні п'ять додаткових ракет-перехоплювачів PAC-3, якщо інші країни-партнери сукупно передадуть 30 одиниць PAC-3. Ми всі знаємо, що йдеться про порятунок життів", – заявив Пісторіус.



"Це питання днів, а не тижнів чи місяців. Тож можу сказати вам, що ми на правильному шляху", – додав він.



Він нагадав, що Україні потрібно щонайменше 50 млрд доларів 2026 року для самозахисту.



"Джон, Михайло і я разом із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте минулого тижня написали листа нашим партнерам. Ми наполегливо закликаємо всі країни Контактної групи з питань оборони України надати додаткову підтримку", – нагадав німецький міністр.



Також він висловив задоволення результатом сьогоднішнього засідання "Рамштайну", а особливо, проанонсованих міністром оборони Британії Джоном Гіллі 35 мільярдів євро військової допомоги Україні від держав-учасниць сьогоднішнього "Рамштайну".



Як відомо, міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України союзники пообіцяли Україні $35 млрд військової допомоги у 2026 році.



Нагадаємо, Нідерланди, Велика Британія, Норвегія та Швеція внесли 500 млн доларів (420 млн євро) на закупівлю американської зброї для України у рамках ініціативи PURL.



12 лютого стало відомо, що Британія долучиться до закупівель зброї США для України в рамках PURL і виділить перші 205 млн доларів.



Очільниця дипмісії України при НАТО Альона Гетьманчук перерахувала держави, що надали Україні найбільшу допомогу у закупівлі критично необхідної американської зброї, включаючи ППО.

