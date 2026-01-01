На Волині чекають підвищення рівнів води на річках





Йдеться про Ковельський і Камінь-Каширський райони, попередили 12 лютого в Регіональному офісі водних ресурсів області, - повідомляє



До 14 лютого на річках суббасейну Західного Бугу в області відлига спричинить поступове підвищення рівнів води на 0,1-0,5 метра над рівнями без негативних наслідків.



"На дiлянках рiчок з льодоставом відбуватиметься послаблення та руйнування льодових явищ, мiсцями льодохiд, при цьому можливе формування заторiв льоду з рiзкими коливаннями рiвнiв води", — зазначили в Укргідрометцентру.



Що відомо про підтоплення на Волині у попередні роки

У 2022 році паводок на Волині розпочався у грудні. Тоді рівень води у річках і площа підтоплень постійно коливалася. Рятувальники майже щодня звітували про відкачування води з присадибних ділянок та підвальних приміщень. Найбільше підтопленими були два райони: Камінь-Каширський та Ковельський.



Навесні 2023 року на Волині залишалися підтопленими 18 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок. Тоді через паводок аграрії на початку квітня не могли розпочати весняну посівну. У 2024 році підтоплення в області фіксували від початку року: за 3 місяці паводка насосні станції на півночі області відкачали понад 15 мільйонів метрів кубічних води.



У 2025 році через малу кількість опадів та відносно теплі погодні умови фахівці не прогнозували зимового паводка, який спостерігався у попередні роки. Навесні фіксували незначні підтоплення. У 2026 році через значну кількість опадів взимку під загрозою підтоплення 5 громад Волині.

