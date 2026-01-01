На Волині директор приватного підприємства привласнив кошти на будівництві укриття

Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо директора приватного підприємства за фактом службового підроблення та заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, вчиненого шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Встановлено, що підприємство згідно із договором, укладеним з управлінням освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради, виконувало роботи із будівництва укриття в одному з ліцеїв у місті Ковель.

При цьому, посадовець вніс в офіційні документи завідомо неправдиві, завищені на понад 2,5 млн грн, відомості про вартість використаних матеріалів, заволодівши в такий спосіб коштами місцевого бюджету.

Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ в області.

