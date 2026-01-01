Комунальник із Волині розповів про труднощі відновлення опалення в Києві після обстрілів

Михайло Мазурок у складі групи фахівців з Волині наприкінці січня — на початку лютого допомагав відновлювати теплопостачання у Дарницькому районі Києва.



Історію комунальника 12 лютого розповіли в пресцентрі "Володимирводоканалу", пише



З його слів, будинки з пошкодженнями, відсутність тепла, складні умови проживання — це сьогодення, з яким стикаються жителі потерпілих районів столиці.



"Ми живемо як у Бога за пазухою. І перед тим як скаржитися на відсутність світла, раджу поїхати до Києва і побачити, як живуть люди, які потерпіли внаслідок обстрілів: ті, що залишилися без опалення, і в зруйнованих будинках", — сказав фахівець.



Перші дні ліквідації наслідків аварійної ситуації, зазначив Михайло Мазурок, були напруженими, оскільки доводилося працювати доводилося до четвертої ранку. Основним завданням було відновлення опалення в пошкоджених багатоповерхівках.



"Кілька людей на увесь 9–16-поверховий будинок — така реальність в одному з районів, де виконував аварійно-відновлювальні роботи. Інші мешканці тимчасово виїхали. Ті, які залишились, тримаються і намагаються бути на позитиві", — говорить комунальник.



Зі слів волинянина, щойно систему в одному з будинків вдалося запустити, ситуація повторно ускладнилася через приліт по ТЕЦ. Майже за 100 метрів від будівлі, де проживали спеціалісти, російський дрон влучив у під’їзд однієї з багатоповерхівок, додав комунальник.



Після удару по теплоелектроцентралі (ТЕЦ) характер роботи комунальних служб змінився. Михайло Мазурок зазначив: замість звичних обов’язків працівникам довелося терміново реагувати на наслідки руйнувань, зокрема потрібно було спускати воду з батарей, аби запобігти затопленню квартир і подальшим пошкодженням системи опалення.



"Через вибиті вибуховою хвилею вікна та пошкоджені двері виникла потреба оперативно закривати доступ до постраждалих осель — їх забивали дошками, щоб убезпечити майно від мародерства та захистити приміщення від негоди", — зазначили в комунальному підприємстві.



Волинський комунальник сказав, що після удару по ТЕЦ відновлення теплопостачання стало проблематичним: пошкодження об'єкта суттєво ускладнило роботу фахівців. На рівні зі слюсарями та ремонтниками працював також керівний склад місцевої житлово-експлуатаційної дільниці.



"З того усього, що побачив, як на мене, найкращим варіантом і реальним виходом із ситуації, що склалася, є встановлення модульних котелень, які можна швидко змонтувати та запустити в роботу. Такі установки дозволяють оперативно забезпечити теплом окремі мікрорайони або групи будинків, навіть якщо центральна теплоелектроцентраль зазнала пошкоджень", — додав спеціаліст.

