У Луцьку на Стрілецькій загорівся автомобіль. ВІДЕО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні о 08:50 на лінію «101» надійшло повідомлення про займання автомобіля у місті Луцьку на вулиці Стрілецькій.



На місце події було направлено рятувальників 25-ї державної пожежно-рятувальної частини міста.





Вогнеборці за допомогою водяного ствола о 09:02 ліквідували займання.

Потерпілих немає.



Ймовірна причина події — несправність електричної системи автомобіля.

