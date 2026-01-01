У Луцьку на Стрілецькій загорівся автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 13:01
У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 08:50 на лінію «101» надійшло повідомлення про займання автомобіля у місті Луцьку на вулиці Стрілецькій.
На місце події було направлено рятувальників 25-ї державної пожежно-рятувальної частини міста.
Вогнеборці за допомогою водяного ствола о 09:02 ліквідували займання.
Потерпілих немає.
Ймовірна причина події — несправність електричної системи автомобіля.
Коментарі 1
Поки їхала пожежна машина поліціянти могли б допомогти вогнегасником. Чи він в них був відсутній?
