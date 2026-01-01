Волиняни провели в останню путь Героя Василя Солодуху

Учора, 15 лютого, у Володимирі більше сотні мешканців громади прийшли провести в останню земну дорогу 43-річного солдатаПро це у фейсбуці повідомила Володимирська міськрада.Василь Володимирович, 1982 року народження, мужньо боронив Україну від російського загарбника та до останнього подиху залишався вірним військовій присязі.11 лютого на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання.Чин похорону відбувся у храмі Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Попрощатися із Захисником та підтримати згорьовану родину прийшли рідні, друзі, побратими, колеги, небайдужі мешканці громади.Він залишиться у пам’яті всіх, хто його знав, як щирий і добрий чоловік, люблячий син, турботливий батько, надійний брат і відданий побратим. Для своєї неповнолітньої доньки він назавжди буде прикладом мужності та честі, для батьків – опорою і гордістю.Поховали Захисника з усіма військовими почестями на Алеї Героїв місцевого Федорівського кладовища. У скорботній тиші громада провела його до місця вічного спочинку, схиливши голови у вдячності за жертовність і відданість Україні.«Висловлюємо щирі співчуття матері, батькові, сестрі та неповнолітній доньці. Розділяємо біль непоправної втрати разом із родиною. Вічна пам’ять і низький уклін воїну Василю Солодусі!» - зазначили у міськраді.