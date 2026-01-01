Сірі журавлі почали повертатися на Волинь із вирію

Сірі журавлі почали повертатися на Волинь із вирію
Науковці Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» зафіксували проліт трьох журавлів сірих, які повертаються з вирію до місць гніздування.

Про це нацпарк повідомив у фейсбуці.

Журавель сірий — один із символів українського Полісся. Зазвичай ці величні птахи зимують у південній Європі чи Північній Африці, а з першими ознаками весни повертаються в Україну.

Їхня поява вже в середині лютого може свідчити про вплив кліматичних змін на терміни міграції.

У народі журавлі (а коли повертаються з вирію, - люди їх називають «веселики») символізують любов і вірність, адже створюють пари на все життя. Їх повернення в долину Прип’яті й Стоходу — одна з ознак близької весни.


Теги: природа, Волинь
