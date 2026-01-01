Російські дрони і ракети на Одесу наводила місцева нероба

Російські дрони і ракети на Одесу наводила місцева нероба
Працівники СБУ затримали агентку фсб, яка коригувала російські атаки по енергооб’єктах Одеси.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі ще одну агентку фсб. Зловмисниця наводила ракетно-дронові удари рашистів по енергетичній інфраструктурі портового міста.

За матеріалами справи, головним завданням фігурантки було знайти і передати координати трансформаторних підстанцій у мікрорайонах, а також об’єктів високої напруги, що живлять обласний центр.

Затриманою виявилася 48-річна місцева безробітна, яку ворог завербував у Телеграм-каналі з пошуку «легких заробітків».

За обіцянку «швидких підробітків» агентка об’їжджала місто на громадському транспорті, фіксуючи на смартфон територію енергооб’єктів.

Також вона обходила периметр електропідстанцій, щоб виявити пошкодження і з’ясувати технічний стан після нещодавніх обстрілів.

Зібрану інформацію фігурантка через месенджер передавала куратору від фсб. Зокрема, окрім фото з позначками на гугл-картах, «звітувала» про етапи відновлювальних робіт на об’єктах.

Співробітники СБУ затримали агентку за місцем проживання, коли, повернувшись після розвідвилазки, вона саме готувала «доповідь» для куратора з рф.

Під час обшуків у затриманої вилучено два мобільні телефони, за допомогою яких вона накопичувала розвіддані й контактувала з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітниками СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

