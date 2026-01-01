Надіслала 34 тисячі гривень: 27-річний житель Рівненщини вимагав гроші з волинянки за інтимне фото

У Ковелі слідчі оголосили підозру фігуранту, який вимагав від громадянки грошові кошти.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Тепер за такі дії він може провести за гратами від 7 до 12 років.

Напередодні нового року чоловік почав вести спілкування з волинянкою, під час якого вона в одному з месенджерів надіслала йому фото інтимного характеру.

Фігурант вирішив цим скористатися та почав шантажувати жінку. Він надсилав їй текстові та голосові повідомлення з погрозами, що оприлюднить світлину в інтернеті, якщо та не заплатить йому. Жінка, перебуваючи в уразливому становищі, надіслала понад 34 тисячі гривень. 

Та згодом вирішила звернутись до поліції. 

Правоохоронці встановили особу фігуранта: це 27-річний мешканець Рівненської області, який уже мав проблеми з законом і був судимий.

Його затримали в процесуальному порядку. Маючи докази протиправної діяльності, що свідчили про вимагання, слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили йому про підозру за ч.4 ст.189 КК України – вимагання, вчинене повторно та в умовах воєнного стану.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Триває слідство.


