Надіслала 34 тисячі гривень: 27-річний житель Рівненщини вимагав гроші з волинянки за інтимне фото
Сьогодні, 10:05
У Ковелі слідчі оголосили підозру фігуранту, який вимагав від громадянки грошові кошти.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Тепер за такі дії він може провести за гратами від 7 до 12 років.
Напередодні нового року чоловік почав вести спілкування з волинянкою, під час якого вона в одному з месенджерів надіслала йому фото інтимного характеру.
Фігурант вирішив цим скористатися та почав шантажувати жінку. Він надсилав їй текстові та голосові повідомлення з погрозами, що оприлюднить світлину в інтернеті, якщо та не заплатить йому. Жінка, перебуваючи в уразливому становищі, надіслала понад 34 тисячі гривень.
Та згодом вирішила звернутись до поліції.
Правоохоронці встановили особу фігуранта: це 27-річний мешканець Рівненської області, який уже мав проблеми з законом і був судимий.
Його затримали в процесуальному порядку. Маючи докази протиправної діяльності, що свідчили про вимагання, слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили йому про підозру за ч.4 ст.189 КК України – вимагання, вчинене повторно та в умовах воєнного стану.
Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.
Триває слідство.
