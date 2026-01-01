Попри сніг та мороз, волиняни навколішки прощалися із Героєм

Учора, 15 лютого, Колківська громада на Волині з глибоким сумом зустрічала та провела в останню земну дорогу захисника Україниіз села Криничне.Про це у фейсбуці повідомила Колківська громада.Герой помер у лікарні, перебуваючи на лікуванні. Його серце зупинилося, але пам’ять про мужність, відвагу та вірність Україні житиме вічно.У сніжну погоду люди ставали навколішки, віддаючи останню шану воїну. Тиша, молитва і сльози огорнули громаду — кожен усвідомлював ціну, яку заплатив наш Захисник за свободу та незалежність рідної землі.Поховали Героя з усіма військовими почестями на місцевому кладовищі.Державний Прапор України, що вкривав домовину, було вручено донечці Єлизаветі — як символ честі, мужності та безмежної любові батька до своєї Батьківщини.«Розділяємо невимовний біль рідних і близьких. Схиляємо голови у глибокій скорботі. Вічна пам’ять і слава Герою», - йдеться у повідомленні.