Попри сніг та мороз, волиняни навколішки прощалися із Героєм
Сьогодні, 09:23
Учора, 15 лютого, Колківська громада на Волині з глибоким сумом зустрічала та провела в останню земну дорогу захисника України Василя Ярмолюка із села Криничне.
Про це у фейсбуці повідомила Колківська громада.
Герой помер у лікарні, перебуваючи на лікуванні. Його серце зупинилося, але пам’ять про мужність, відвагу та вірність Україні житиме вічно.
У сніжну погоду люди ставали навколішки, віддаючи останню шану воїну. Тиша, молитва і сльози огорнули громаду — кожен усвідомлював ціну, яку заплатив наш Захисник за свободу та незалежність рідної землі.
Поховали Героя з усіма військовими почестями на місцевому кладовищі.
Державний Прапор України, що вкривав домовину, було вручено донечці Єлизаветі — як символ честі, мужності та безмежної любові батька до своєї Батьківщини.
«Розділяємо невимовний біль рідних і близьких. Схиляємо голови у глибокій скорботі. Вічна пам’ять і слава Герою», - йдеться у повідомленні.
