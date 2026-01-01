Трагедія на Львівщині: в одному із сіл знайшли застреленими батька і двох дітей

У селі Станіславчик Золочівського району сталася трагедія.Про це повідомив очільник Львівської ОВА"Застреленими знайшли двох дітей, віком 13 і 15 років, та їхнього батька.Обставини трагедії з’ясовують. На місці працюють всі профільні служби", - йдеться в повідомленні.Як повідомили у місцевій Службі у справах дітей, родину характеризують як благополучну. На обліку в соціальних службах вона не перебувала."Тримаю ситуацію на особистому контролі. Перебуваю на зв’язку зі всіма службами та буду інформувати про підтверджені деталі.Щирі співчуття рідним й близьким загиблих", - зазначив Козицький.Попередньо встановлено, що чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям.За цим фактом розпочато кримінальне провадження за п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. А також за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з приміткою «самогубство».