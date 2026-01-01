У Луцьку на вул. Львівській реконструюють автомайстерню і зводять офіс-центр

У Луцьку на вул. Львівській реконструюють автомайстерню і зводять офіс-центр
На вулиці Львівській, 106-Б та 106-В у Луцьку триває реконструкція колишньої автомайстерні та суміжної будівлі: їх перетворюють на сучасний центр обслуговування автотранспорту з торгово-офісними приміщеннями.

Роботи стартували влітку 2025 року, а завершити їх планують до кінця 2026. Про це у коментарі misto.media повідомила архітекторка генерального проєктанта проєкту ТОВ «Архітектурне Бюро Спецпроект» Тетяна Бідзіля.

За її словами, будівлю повністю оновлюють: змінюють фасад, переплановують внутрішній простір та облаштовують його, щоб він був інклюзивний.

У самому комплексі буде три поверхи. На кожному запланували по п’ять приміщень під офіси або комерцію.

Планування поверхів подібне між собою, також передбачені всі необхідні комунікації.

Основу комплексу складатимуть торгово-офісні приміщення для надання різних послуг відвідувачам.

Будівництво відбувається за графіком, на об’єкті триває один із ключових етапів будівництва: там зводять монолітний залізобетонний каркас, зазначила архітекторка.

Також у проєкті передбачили паркомісця. Точну їх кількість наразі не називають, однак Тетяна Бідзіля переконує, що їх має вистачити і для працівників, і відвідувачів майбутнього центру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: будівництво, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трагедія на Львівщині: в одному із сіл знайшли застреленими батька і двох дітей
Сьогодні, 09:06
Солоха із волинського села стала зіркою ТікТоку
Сьогодні, 09:02
У Луцьку на вул. Львівській реконструюють автомайстерню і зводять офіс-центр
Сьогодні, 08:20
Індексація пенсій в Україні: наскільки зростуть виплати 2026-го
Сьогодні, 07:15
Ці сорти картоплі рясно родять і формують великі бульби за будь-яких погодних умов
Сьогодні, 05:17
Медіа
відео
1/8