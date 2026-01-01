У Луцьку на вул. Львівській реконструюють автомайстерню і зводять офіс-центр





Роботи стартували влітку 2025 року, а завершити їх планують до кінця 2026. Про це у коментарі



За її словами, будівлю повністю оновлюють: змінюють фасад, переплановують внутрішній простір та облаштовують його, щоб він був інклюзивний.



У самому комплексі буде три поверхи. На кожному запланували по п’ять приміщень під офіси або комерцію.



Планування поверхів подібне між собою, також передбачені всі необхідні комунікації.



Основу комплексу складатимуть торгово-офісні приміщення для надання різних послуг відвідувачам.



Будівництво відбувається за графіком, на об’єкті триває один із ключових етапів будівництва: там зводять монолітний залізобетонний каркас, зазначила архітекторка.



Також у проєкті передбачили паркомісця. Точну їх кількість наразі не називають, однак Тетяна Бідзіля переконує, що їх має вистачити і для працівників, і відвідувачів майбутнього центру.

