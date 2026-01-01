Солоха із волинського села стала зіркою ТікТоку

відео в ТікТоці збирають тисячі переглядів, а ролик про тушковане м’ясо подивилися майже 700 тисяч користувачів.



Про це пише



Справжнє ім'я Солохи — Наталія Дмитрук. Жінка розповіла, що народилася у селі Гута-Боровенська, а після того, як вийшла заміж живе у селі Карпилівка Камінь-Каширського району.







У своєму ТікТоці, каже, показує просте сільське життя, як годує курей, гуляє біля ставка, готує їжу. Час від часу робить прямі трансляції та ділиться рецептами.



"Я заходжу в пряму трансляцію, мене хейтерять що ви тут робите, що ви знімаєте? Я не знала як реально виключити того телефона, як мені вийти з ТікТоку. Але побачила, що люди мене слухають, дивляться. Значить, я людям "зайшла", — розповідає Наталія.







У травні минулого року на сторінці Наталії була лише тисяча підписників — нині майже 20 тисяч.



"То мʼясо по-сільськи, то є свинина з своїх свиней, сир домашній, гриби білі відварені і цибулька. Все є домашнє, не по-французьки… і голубці. Затопила піч і в піч підуть і голубці і мʼясо і рогалики", — так про частину свого життя розповідає в соцмережі.







Псевдо "Солоха" обрала, бо перемогла на одному із весільних конкурсів з такою назвою.



"Було в родичів весілля. Ми з кумою — був конкурс, кормили хлопців. Я нареченого, кума — дружка. Так вийшло що вона 1 вареника, а я по 2. Я виграла конкурс і цей конкурс був “Солоха” і я стала в селі Солохою", — говорить Наталія Дмитрук.







Найкращі друзі та найперші глядачі відео, яке знімає жінка — це коти — сірий Степан, білий Володька та Мурка.



"Степан до речі завжди лежить на цьому місці, в кадрі, мої глядачі вже знають, що він нікуди — хай би хто сидів він буде тут", — розповідає блогерка.







Кожну свою стрім-трансляцію Наталія Дмитрук закінчує побажаннями усім здоров'я та мирного спокійного дня або ночі.







