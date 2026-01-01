Другий випадок за пів року у цьому штаті: у США вбили 21-річну українську біженку

Катерину Товмаш та її хлопця застрелили в приватному будинку.



Про це повідомили місцева поліція та брат загиблої Михайло Товмаш, пише



За даними слідства, підозрюваним є колишній хлопець дівчини — 25-річний Калеб Гайден Фосно. Він прибув до Північної Кароліни зі штату Огайо, а тоді незаконно проник до будинку вночі. Там перебували молодші діти родини — дві сестри шкільного віку та шестирічний брат.



Чоловік розбудив дітей і змусив хлопчика провести його до кімнати сестри. Після цього він здійснив кілька пострілів, унаслідок чого Катерина Товмаш та її 28-річний партнер загинули.



Після вбивства Фосно втік, проте згодом його затримали правоохоронці. Чоловікові висунули обвинувачення в незаконному проникненні до житла та подвійному умисному вбивстві.



Катерина Товмаш була родом із Білої Церкви та прожила в Сполучених Штатах близько двох років.



«Біженка, яка втекла від війни в Україні в пошуках безпеки в Сполучених Штатах, була вбита у власному будинку в Північній Кароліні. Це другий випадок за останній рік, коли українку, яка є біженкою та знаходить притулок у Північній Кароліні, убиває чоловік», — написав у соцмережах брат загиблої Михайло.



У цьому самому штаті в серпні 2025 року вбили Ірину Заруцьку.



Убивство Ірини Заруцької



Ірину Заруцьку вбили в метро американського міста Шарлотт (штат Північна Кароліна) 22 серпня. Вона була українською біженкою, що рятувалась у США від війни.



Підозрюваного в нападі затримали одразу — ним виявився 34-річний Декарлос Браун-молодший, якого раніше арештовували за звинуваченнями в тяжкій крадіжці, пограбуванні із застосуванням небезпечної зброї та погрозах. Також він раніше вже відбував покарання за незаконне зберігання смертельно небезпечної зброї.



Медіа називали нападника безхатьком та писали, що він телефонував за номером 911 із дивними заявами: розповідав поліції, що, на його думку, хтось дав йому «штучний» матеріал, який розміщувався всередині його тіла й контролював його харчування, ходьбу та розмову.



За інформацією KATV, у січні Брауну-молодшому діагностували шизофренію. Його затримували за «зловживання системою 911», проте суддя відпустила чоловіка на підставі «письмової обіцянки» з’являтися на вимогу суду.

