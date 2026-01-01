На Волині перекинувся бензовоз: нафтопродукти потрапили у рів, що впадає в річку Лютиця
Сьогодні, 15:44
Поблизу села Козин, що розташоване біля траси М19 Луцьк - Ковель,сталася дорожньо-транспортна пригода за участі бензовоза.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Волинській області.
Встановлено що внаслідок складних погодних умов транспортний засіб зʼїхав з проїзної частини дороги та перекинувся.
Під час проведення робіт із його переміщення відбулося пошкодження цистерни, що спричинило витік нафтопродуктів на прилеглу територію.
Паливно-мастильні матеріали потрапили у пониження (рів), який впадає в річку Лютиця.
Витік нафтопродуктів може призвести до:
- забруднення ґрунтів.
- потрапляння небезпечних речовин у поверхневі води.
- зниження вмісту кисню у воді через утворення плівки на поверхні.
- загибелі водних біоресурсів та порушення природного балансу екосистеми.
- довготривалого негативного впливу на флору та фауну прибережної смуги.
На місці події здійснюються заходи з ліквідації наслідків аварії.
Наразі тривають роботи з викачування нафтопродуктів та недопущення їх подальшого потрапляння до водного середовища.
Вживаються необхідні попереджувальні заходи з метою мінімізації екологічних ризиків та забезпечення безпеки населення.
