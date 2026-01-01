На Волині перекинувся бензовоз: нафтопродукти потрапили у рів, що впадає в річку Лютиця

Поблизу села Козин, що розташоване біля траси М19 Луцьк - Ковель,сталася дорожньо-транспортна пригода за участі бензовоза.Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Волинській області.Встановлено що внаслідок складних погодних умов транспортний засіб зʼїхав з проїзної частини дороги та перекинувся.Під час проведення робіт із його переміщення відбулося пошкодження цистерни, що спричинило витік нафтопродуктів на прилеглу територію.Паливно-мастильні матеріали потрапили у пониження (рів), який впадає в річку Лютиця.Витік нафтопродуктів може призвести до:- забруднення ґрунтів.- потрапляння небезпечних речовин у поверхневі води.- зниження вмісту кисню у воді через утворення плівки на поверхні.- загибелі водних біоресурсів та порушення природного балансу екосистеми.- довготривалого негативного впливу на флору та фауну прибережної смуги.На місці події здійснюються заходи з ліквідації наслідків аварії.Наразі тривають роботи з викачування нафтопродуктів та недопущення їх подальшого потрапляння до водного середовища.Вживаються необхідні попереджувальні заходи з метою мінімізації екологічних ризиків та забезпечення безпеки населення.