На Волині перекинувся бензовоз: нафтопродукти потрапили у рів, що впадає в річку Лютиця
Поблизу села Козин, що розташоване біля траси М19 Луцьк - Ковель,сталася дорожньо-транспортна пригода за участі бензовоза.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Волинській області.

Встановлено що внаслідок складних погодних умов транспортний засіб зʼїхав з проїзної частини дороги та перекинувся.

Під час проведення робіт із його переміщення відбулося пошкодження цистерни, що спричинило витік нафтопродуктів на прилеглу територію.

Паливно-мастильні матеріали потрапили у пониження (рів), який впадає в річку Лютиця.

Витік нафтопродуктів може призвести до:

- забруднення ґрунтів.

- потрапляння небезпечних речовин у поверхневі води.

- зниження вмісту кисню у воді через утворення плівки на поверхні.

- загибелі водних біоресурсів та порушення природного балансу екосистеми.

- довготривалого негативного впливу на флору та фауну прибережної смуги.

На місці події здійснюються заходи з ліквідації наслідків аварії.

Наразі тривають роботи з викачування нафтопродуктів та недопущення їх подальшого потрапляння до водного середовища.

Вживаються необхідні попереджувальні заходи з метою мінімізації екологічних ризиків та забезпечення безпеки населення.

