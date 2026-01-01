З вересня усі учні безплатно харчуватимуться у школах

З вересня усі учні безплатно харчуватимуться у школах
Із вересня 2026 року учні 1—11 класів в Україні будуть безплатно харчуватися у школах.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час зустрічі з головам ОВА минулого тижня, пише misto.media.

У державному бюджеті на реалізацію цієї програми передбачили 14,4 млрд грн. Окремо заклали кошти на модернізацію харчоблоків у закладах освіти, щоб забезпечити якісне та безпечне харчування.

Програму впроваджуватимуть ОВА та органи самоврядування із залученням місцевого бізнесу.

Частка співфінансування з міського бюджету складатиме 30%, повідомив misto.media директор департаменту освіти Віталій Бондар. Точної суми, необхідної на ці потреби, поки не він не назвав. Але, зі слів Бондаря, орієнтовно необхідно буде виділити близько 50 млн грн з бюджету Луцької громади.

Також уряд передбачив 5 млрд грн на облаштування укриттів у школах та 1 млрд грн — на будівництво підземних дитячих садків, насамперед у прифронтових областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: учні, школи, харчування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині майже пів сотні класів і три ліцеї - на дистанційному навчанні
Сьогодні, 17:21
З вересня усі учні безплатно харчуватимуться у школах
Сьогодні, 16:40
Луцька громада віддала останню шану загиблому на війні воїну Миколі Северенюку
Сьогодні, 16:11
На Волині перекинувся бензовоз: нафтопродукти потрапили у рів, що впадає в річку Лютиця
Сьогодні, 15:44
На Волині 17-річний хлопець пішов виносити сміття - і зник безвісти
Сьогодні, 15:00
Медіа
відео
1/8