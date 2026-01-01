З вересня усі учні безплатно харчуватимуться у школах
Сьогодні, 16:40
Із вересня 2026 року учні 1—11 класів в Україні будуть безплатно харчуватися у школах.
Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час зустрічі з головам ОВА минулого тижня, пише misto.media.
У державному бюджеті на реалізацію цієї програми передбачили 14,4 млрд грн. Окремо заклали кошти на модернізацію харчоблоків у закладах освіти, щоб забезпечити якісне та безпечне харчування.
Програму впроваджуватимуть ОВА та органи самоврядування із залученням місцевого бізнесу.
Частка співфінансування з міського бюджету складатиме 30%, повідомив misto.media директор департаменту освіти Віталій Бондар. Точної суми, необхідної на ці потреби, поки не він не назвав. Але, зі слів Бондаря, орієнтовно необхідно буде виділити близько 50 млн грн з бюджету Луцької громади.
Також уряд передбачив 5 млрд грн на облаштування укриттів у школах та 1 млрд грн — на будівництво підземних дитячих садків, насамперед у прифронтових областях.
