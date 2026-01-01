На Житомирщині з даху дитсадка впала брила снігу: травмувалася 4-річна дитина

На Житомирщині з даху дитсадка впала брила снігу: травмувалася 4-річна дитина
У Житомирському районі через падіння снігу з даху дитсадка під час прогулянки постраждала чотирирічна дитина.

Про це повідомила поліція Житомирської області, передає Укрінформ.

Зазначається, що 12 лютого до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію чотирирічного жителя Високівської громади з переломом гомілки. Як з'ясували, травму дитина отримала під час прогулянки в дитсадку.

Під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що того дня діти під наглядом виховательки гралися на території, прилеглій до адмінбудівлі закладу. Близько 12.00 з даху впала снігова брила, внаслідок чого один з вихованців отримав травму ноги.

Розпочато досудове розслідування з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 137 (Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України. Обставини встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дитсадок, Житомирщина, брила снігу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув воїн з Волині Юрій Кошулинський
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 17 лютого
Сьогодні, 20:00
На Житомирщині з даху дитсадка впала брила снігу: травмувалася 4-річна дитина
Сьогодні, 19:05
У російському полоні - 7 тисяч українців, у нас є понад 4 тисячі росіян, - Зеленський
Сьогодні, 18:29
На Волині майже пів сотні класів і три ліцеї - на дистанційному навчанні
Сьогодні, 17:21
Медіа
відео
1/8