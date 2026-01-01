На Житомирщині з даху дитсадка впала брила снігу: травмувалася 4-річна дитина





Про це повідомила поліція Житомирської області, передає



Зазначається, що 12 лютого до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію чотирирічного жителя Високівської громади з переломом гомілки. Як з'ясували, травму дитина отримала під час прогулянки в дитсадку.



Під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що того дня діти під наглядом виховательки гралися на території, прилеглій до адмінбудівлі закладу. Близько 12.00 з даху впала снігова брила, внаслідок чого один з вихованців отримав травму ноги.



Розпочато досудове розслідування з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 137 (Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України. Обставини встановлюють.

