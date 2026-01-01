На війні загинув воїн з Волині Юрій Кошулинський
Сьогодні, 20:35
На війні загинув воїн з Волині Юрій Кошулинський.
Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук.
Кошулинський Юрій Зосимович, 01.06.1967 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 3 штурмового відділення 1 штурмового взводу 3 штурмової роти.
"Рядовий Кошулинський Юрій Зосимович загинув 12.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Веселе Курської області", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.
Коментарі 0
