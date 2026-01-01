На війні загинув воїн з Волині Юрій Кошулинський

Юрій Кошулинський.



Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук.



Кошулинський Юрій Зосимович, 01.06.1967 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 3 штурмового відділення 1 штурмового взводу 3 штурмової роти.



"Рядовий Кошулинський Юрій Зосимович загинув 12.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Веселе Курської області", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з ВолиніПро це повідомив луцький міський головаКошулинський Юрій Зосимович, 01.06.1967 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 3 штурмового відділення 1 штурмового взводу 3 штурмової роти."Рядовий Кошулинський Юрій Зосимович загинув 12.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Веселе Курської області", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію