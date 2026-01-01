На війні загинув воїн з Волині Юрій Кошулинський

На війні загинув воїн з Волині Юрій Кошулинський
На війні загинув воїн з Волині Юрій Кошулинський.

Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук.

Кошулинський Юрій Зосимович, 01.06.1967 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 3 штурмового відділення 1 штурмового взводу 3 штурмової роти.

"Рядовий Кошулинський Юрій Зосимович загинув 12.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Веселе Курської області", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, загибель, втрата, війна, Юрій Кошулинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Понад 1,5 року був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Невірця
Сьогодні, 21:58
Коли і де на Волині відключатимуть світло 17 лютого
Сьогодні, 21:16
На війні загинув воїн з Волині Юрій Кошулинський
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 17 лютого
Сьогодні, 20:00
На Житомирщині з даху дитсадка впала брила снігу: травмувалася 4-річна дитина
Сьогодні, 19:05
Медіа
відео
1/8