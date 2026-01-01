Волиняни – кращі на чемпіонаті України з лижного туризму. ФОТО

Волиняни – кращі на чемпіонаті України з лижного туризму. ФОТО
Спортсмени Боратинської громади серед найкращих на Чемпіонаті України з лижного туризму.

Про це повідомляють у Боратинськй громаді.

13-15 лютого поблизу села Яблуниця Івано-Франківської області пройшли старти Чемпіонату України з лижного туризму в яких брали участь команди дорослих та юніорів.

У змаганнях серед дорослих загальнокомандну перемогу святкувала збірна Волинської області у складі якої виступали і представники Боратинської громади - Андрій Марчук (Боратин) та Максим Патута (Промінь). Разом з своїми товаришами по команді Максимом Бондаруком, Олександром Оришком та Катериною Доценко вони показали найкращі результати на дистанціях «Смуга перешкод» та «Естафета» та фінішували другими на дистанції «Лижний маршрут».
Волиняни – кращі на чемпіонаті України з лижного туризму. ФОТО

Андрій Марчук та Максим Патута виконали на цих змаганнях половину нормативу на звання Майстер спорту України з спортивного туризму

У змаганнях юніорів команду Волинської області представляли Анна Бокова (Промінь, тренер Володимир Казаков), Яна Глина та Станіслав Шевчук (Боратин, тренер Віталій Гнатюк), Андрій Синиця (Гірка Полонка, тренер Андрій Востріков), а також Тимофій Гаврилюк з Ківерців.
Волиняни – кращі на чемпіонаті України з лижного туризму. ФОТО

Юні волиняни стали срібними призерами в загальнокомандному заліку, показавши найкращий результат в естафеті та фінішувавши другими на дистанціях «Лижний маршрут» та «Смуга перешкод». Яна Глина, Станіслав Шевчук та Андрій Синиця виконали на цих змаганнях норматив 1 дорослого розряду з спортивного туризму.

Безпосередньо команду до даних змагань готували тренери Володимир Казаков та Олександр Оришко.


