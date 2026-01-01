Волиняни – кращі на чемпіонаті України з лижного туризму. ФОТО

Спортсмени Боратинської громади серед найкращих на Чемпіонаті України з лижного туризму.Про це повідомляють у Боратинськй громаді.13-15 лютого поблизу села Яблуниця Івано-Франківської області пройшли старти Чемпіонату України з лижного туризму в яких брали участь команди дорослих та юніорів.У змаганнях серед дорослих загальнокомандну перемогу святкувала збірна Волинської області у складі якої виступали і представники Боратинської громади -(Боратин) та(Промінь). Разом з своїми товаришами по командітавони показали найкращі результати на дистанціях «Смуга перешкод» та «Естафета» та фінішували другими на дистанції «Лижний маршрут».тавиконали на цих змаганнях половину нормативу на звання Майстер спорту України з спортивного туризмуУ змаганнях юніорів команду Волинської області представляли(Промінь, тренер),та(Боратин, тренер),(Гірка Полонка, тренер), а такожз Ківерців.Юні волиняни стали срібними призерами в загальнокомандному заліку, показавши найкращий результат в естафеті та фінішувавши другими на дистанціях «Лижний маршрут» та «Смуга перешкод». Яна Глина, Станіслав Шевчук та Андрій Синиця виконали на цих змаганнях норматив 1 дорослого розряду з спортивного туризму.Безпосередньо команду до даних змагань готували тренерита