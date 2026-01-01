Волиняни – кращі на чемпіонаті України з лижного туризму. ФОТО
Сьогодні, 22:39
Спортсмени Боратинської громади серед найкращих на Чемпіонаті України з лижного туризму.
Про це повідомляють у Боратинськй громаді.
13-15 лютого поблизу села Яблуниця Івано-Франківської області пройшли старти Чемпіонату України з лижного туризму в яких брали участь команди дорослих та юніорів.
У змаганнях серед дорослих загальнокомандну перемогу святкувала збірна Волинської області у складі якої виступали і представники Боратинської громади - Андрій Марчук (Боратин) та Максим Патута (Промінь). Разом з своїми товаришами по команді Максимом Бондаруком, Олександром Оришком та Катериною Доценко вони показали найкращі результати на дистанціях «Смуга перешкод» та «Естафета» та фінішували другими на дистанції «Лижний маршрут».
Андрій Марчук та Максим Патута виконали на цих змаганнях половину нормативу на звання Майстер спорту України з спортивного туризму
У змаганнях юніорів команду Волинської області представляли Анна Бокова (Промінь, тренер Володимир Казаков), Яна Глина та Станіслав Шевчук (Боратин, тренер Віталій Гнатюк), Андрій Синиця (Гірка Полонка, тренер Андрій Востріков), а також Тимофій Гаврилюк з Ківерців.
Юні волиняни стали срібними призерами в загальнокомандному заліку, показавши найкращий результат в естафеті та фінішувавши другими на дистанціях «Лижний маршрут» та «Смуга перешкод». Яна Глина, Станіслав Шевчук та Андрій Синиця виконали на цих змаганнях норматив 1 дорослого розряду з спортивного туризму.
Безпосередньо команду до даних змагань готували тренери Володимир Казаков та Олександр Оришко.
