17 лютого на Волині: гортаюючи календар

Сьогодні день народження відзначає, яка впродовж багатьох років очолювала наглядову раду Волинського обласного благодійного фонду «Волинська родина» імені Ігоря Мироновича Єремеєва (на фото).ВолиньPost бажає Олені Петрівні насичених кольорів життя, світанків натхнення, радості життя, вдячності від людей за добрі справи та успіху в усіх починаннях.Також день народження сьогодні в уродженця Ковеля, співака Аркадія Войтюка.Святковий день сьогодні і в завідувачки сектору юридичного забезпечення ГУНП у Волинській області Оксани Забожчук.Іменинники 17 лютого – Федір (Феодор), Роман, Пилип, Феодосій, Маріанна, Мар'яна.Сьогодні за календарем – День спонтанного прояву доброти – одна з недавніх ініціатив міжнародних благодійних організацій.Це свято має загальносвітове значення і святкується незалежно від громадянства, національності та релігійних переконань. Головною його метою є нагадати людям про те, що доброта повинна бути завжди і всюди, а найголовніше - добрі справи слід робити безкорисливо.Вітаємо всіх, у кого цей день святковий, бажаємо здоров’я, достатку та робити побільше добрих справ не лише у цей день.