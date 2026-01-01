З березня зміняться правила нарахування «Національного кешбеку»





Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України, - пише



Зазначається, що до 28 лютого 2026 року діятиме єдина ставка - 10% на все. Але вже з весни запускається оновлений підхід.



"Українці вже купили товарів вітчизняних виробників на понад 63 млрд грн. Це видима підтримка для української економіки. Щоб вона стала ще ефективнішою, Уряд оновлює умови програми", - йдеться у повідомленні.



Як працюватиме "Національний кешбек" з 1 березня

З березня відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару. Як кажуть у Мінцифри, це дасть змогу підсилити українські бренди там, де вони найбільше конкурують з іноземними аналогами.



Так, передбачається 15% кешбеку на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%:



непродовольчі товари: одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія;

окремі продукти: тверді та м’які сири, деякі види макаронів і круп.

Водночас, 5% будуть нараховуватись на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%:



хліб, м’ясо, молочна продукція (крім сирів), яйця, олія;

овочі, фрукти, риба, консерви;

солодощі, снеки, напої, соуси;

ліки та товари для саду.

На що можна використати кошти нацкешбеку

Нарахований кешбек можна використати на сплату комуналки, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.



Як долучитися до програми нацкешбеку

Щоб отримувати кешбек за покупку українських товарів потрібно під’єднати банківські картки до програми або відкрити картку "Національний кешбек" у банку.



Після цього у застосунку "Дія" потрібно вибрати послугу "Національний кешбек" та підв’язати цю картку, щоб отримувати на неї виплати.



Виплати українцям - що відомо

Як повідомляв Главред, міністр соціальної політики, сім’ї та національної єдності Денис Улютін говорив, що в майбутньому українці можуть отримувати не одну, а три пенсії одночасно. Такий підхід Кабмін пропонує запровадити у межах пенсійної реформи.



З 1 січня 2026 року в Україні запроваджено нові види державної підтримки сім’ям з дітьми: допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку та допомога для догляду за дитиною "єЯсла".



Також з 1 січня 2026 року в Україні змінилися умови оплати праці фахівців соціальної сфери. Посадові оклади працівників галузі зросли майже у 2,5 раза.

