У Луцьку сьогодні прощатимуться із двома Героями

Сьогодні, 20 лютого, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування двох військовослужбовців, життя яких обірвалося під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Про це у телеграмі повідомляє Луцька міськрада.(10.07.1978 року народження) загинув 24 листопада 2024 в районі населеного пункту Макарівка Донецької області.(04.04.1976 року народження) загинув 13 лютого 2026 в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Схиляємо голови перед нашими Героями. Щиро співчуваємо родинам та близьким воїнів. Вічна пам’ять», - йдеться у повідомленні.