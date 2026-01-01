У Луцьку сьогодні прощатимуться із двома Героями
Сьогодні, 10:00
Сьогодні, 20 лютого, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування двох військовослужбовців, життя яких обірвалося під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Про це у телеграмі повідомляє Луцька міськрада.
Берлінець Петро Миколайович (10.07.1978 року народження) загинув 24 листопада 2024 в районі населеного пункту Макарівка Донецької області.
Терещенко Сергій Вікторович (04.04.1976 року народження) загинув 13 лютого 2026 в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Схиляємо голови перед нашими Героями. Щиро співчуваємо родинам та близьким воїнів. Вічна пам’ять», - йдеться у повідомленні.
