«Думав, що це буде найлегша»: Трамп заявив, що помилявся щодо завершення війни в Україні

Дональд Трамп заявив, що війна в Україні виявилася складнішою, ніж він очікував. Він зауважив, що вважав її найлегшою.



Як повідомляє



"Ми маємо перший рік, який, мабуть, не має аналогів у нашій країні, тому що ми завершили вісім воєн, і, думаю, дев'ята ще попереду. Вона виявилася складнішою. Я думав, що це буде найлегша", - сказав президент США.



Він додав, що у війні ніколи невідомо, "що буде легко, а що - не дуже".



Трамп та війна в Україні



Нагадаємо, спроби США прискорити укладення мирної угоди між Росією та Україною можуть ненавмисно створити умови для нової ескалації конфлікту.



Американський сенатор Ліндсі Грем переконаний, що США мають значно посилити тиск на РФ, оскільки вона не демонструє готовності до реальних переговорів. За його словами, одним із дієвих кроків могло б стати надання Україні крилатих ракет Tomahawk.



Зазначимо, президент США Дональд Трамп висловив думку, що в перспективі саме ООН зможе перебрати на себе ключову роль у врегулюванні світових воєн.



Переговори у Женеві



Протягом 17-18 лютого у швейцарській Женеві відбувся третій раунд тристоронніх переговорів між делегаціями України, США та Росії щодо завершення війни. Результати цієї зустрічі виявилися неоднозначними.



За словами президента України Володимира Зеленського, обговорення політичного блоку питань було вкрай непростим, хоча у військовому напрямку всі три сторони продемонстрували конструктивний підхід.



Попри певний оптимізм у безпекових питаннях, видання Axios повідомляє, що політична частина переговорів фактично зайшла у глухий кут.



Водночас у США дають більш позитивну оцінку результатам зустрічі, зазначаючи, що Україні та Росії вдалося досягти "значного прогресу" під час переговорного процесу в Женеві.

