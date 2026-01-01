Затримали чоловіка, який кинув гранату у поліцейських на Буковині

Чоловіка, якийв поліцейських у місті Сторожинець у Чернівецькій області, затримано.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Подія сталася 19 лютого о 22:50 у місті Сторожинець. Під час реагування на виклик невідомий кинув бойову гранату в бік службового автомобіля поліції, біля якого перебувало двоє правоохоронців, та втік з місця події.Унаслідок вибуху двоє правоохоронців отримали поранення. 23-річний поліцейський сектору реагування перебуває у лікарні в тяжкому стані - за його життя борються лікарі. 31-річний поліцейський-водій Управління поліції охорони отримав легкі тілесні ушкодження, загрози його життю немає.На території області негайно було введено спеціальну поліцейську операцію. До розшуку та затримання зловмисника залучили оперативників карного розшуку, слідчих, вибухотехніків, кінологів, патрульні екіпажі та бійців спецпідрозділу КОРД.Завдяки злагодженим і професійним діям поліцейських особу нападника швидко встановлено та цієї ж ночі затримано. Крім того, у ході огляду його транспортного засобу виявлено й інші небезпечні предмети.«Ми задіяли всі необхідні сили та засоби, щоб оперативно встановити і затримати зловмисника. Під час затримання він чинив опір правоохоронцям з вибуховим предметом у руках та мав при собі ще кілька боєприпасів. Посягання на життя поліцейських - це особливо тяжкий злочин. Реакція буде жорсткою і принциповою. Жодна особа не уникне відповідальності», - наголосив начальник ГУНП в Чернівецькій області Віктор Нечитайло.Зловмисником виявився 48-річний житель Сторожинця, колишній військовослужбовець. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України. За місцем проживання фігуранта проведено невідкладний обшук. Поліцейські вилучили ще зброю та боєприпаси.