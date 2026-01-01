Аварію на Ковельській у Луцьку скоїв п’яний водій

У Луцьку на перехресті вулиць Державності та Ковельськоїдорожньо-транспортну пригоду.Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.Патрульні з’ясували, що водій автомобіля Opel під час виїзду з вулиці Державності на вулицю Ковельську, здійснюючи поворот ліворуч, не стежив за дорожньою обстановкою та не дотримався безпечної швидкості руху, унаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Mazda. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.Під час спілкування з водієм Opel інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння проводився на місці події за допомогою приладу Драгер. Результат — 0,51 проміле.Інспектори з’ясували, що водій протягом року вже притягувався до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та був позбавлений права керування транспортними засобами згідно з рішенням суду. Також транспортний засіб мав номерний знак, що не належить цьому авто, та не був забезпечений чинним полісом обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.Інспектори склали на водія адміністративні протоколи за:• ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);• ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння повторно протягом року);• ч. 5 ст. 126 (Керування особою, позбавленою права керування, повторно протягом року) КУпАП, а також низку інших адміністративних матеріалів.