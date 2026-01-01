Аварію на Ковельській у Луцьку скоїв п’яний водій
Сьогодні, 09:08
У Луцьку на перехресті вулиць Державності та Ковельської п’яний водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду.
Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.
Патрульні з’ясували, що водій автомобіля Opel під час виїзду з вулиці Державності на вулицю Ковельську, здійснюючи поворот ліворуч, не стежив за дорожньою обстановкою та не дотримався безпечної швидкості руху, унаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Mazda. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
Під час спілкування з водієм Opel інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння проводився на місці події за допомогою приладу Драгер. Результат — 0,51 проміле.
Інспектори з’ясували, що водій протягом року вже притягувався до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та був позбавлений права керування транспортними засобами згідно з рішенням суду. Також транспортний засіб мав номерний знак, що не належить цьому авто, та не був забезпечений чинним полісом обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
Інспектори склали на водія адміністративні протоколи за:
• ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);
• ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння повторно протягом року);
• ч. 5 ст. 126 (Керування особою, позбавленою права керування, повторно протягом року) КУпАП, а також низку інших адміністративних матеріалів.
