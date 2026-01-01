На ринках Луцька подорожчали овочі: ціни

зросла ціна на овочі та на 15% на фрукти. Подорожчання сезонне, прогнозоване і планове.



Про це розповів заступник директора обласного департаменту економіки Андрій Ткачук, пише



З його слів, це подорожчання пов’язане з вартістю зберігання фруктів та овочів, а це своєю чергою з відсутністю постачання електроенергії.



"Якщо використовували додаткові ресурси для забезпечення електроенергією потужностей сховищ, то це відповідно зараз у ціні відображається", — каже експерт.







Понад 20 років овочами та фруктами на луцькому ринку торгує Олександр. Попри сильні морози, розказує чоловік, працювали, бо у магазині є кондиціонер. Каже, що покупців на ринку вистачає, а овочі навесні завжди були дорожчі, ніж зазвичай.



"Редиска за кілограм — 35 гривень гурт, 40 роздріб. Капуста молода 100 гривень. Картопля молода 150. Огірок Умань коштує корнішон 240 гривень, гладкий 220 гривень. Турецький трохи дешевший 150 гривень. Помідор Умань Україна коштує 350 гривень. Турецький помідор коштує 150-140 гривень", — розказує про ціни продавець.







Раз на тиждень з села Борочиче на ринок приїздить Алла. Жінка продає усе, що виростила на своєму городі.



"Буряк по 15 гривень за кілограм, цибуля і картопля теж по 15. Як ви думаєте, 15 гривень картопля чи буряк, то що то дорого, тож недорого. Його виростити у селі. Скільки я плачу, за все", — коментує ціни на свою продукцію жінка.







Покупчиня Ірина Заремба каже, що з такими цінами, як зараз пенсіонерам вижити важко, люди, які працюють можуть собі дозволити купити трохи більше. Але ціни, на її думку, шокують і вражають.



За даними обласного управління статистики, від початку 2026 року ціни на споживчих ринках Волині зросли на 0,5 %. Найбільше здорожчали овочі. Вартість овочів у січні в середньому зросла на 18,4 %. На другій сходинці серед продуктів, які найбільше здорожчали, опинилися кисломолочні продукти — на 7,3 % за місяць. Також в області збільшилася вартість фруктів (+4 %), риби (+ 2,3 %), сирів (+2,3 %) та хліба (+ 0,8 %).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині на 10%та на 15% на фрукти. Подорожчання сезонне, прогнозоване і планове.Про це розповів заступник директора обласного департаменту економіки, пише Суспільне З його слів, це подорожчання пов’язане з вартістю зберігання фруктів та овочів, а це своєю чергою з відсутністю постачання електроенергії."Якщо використовували додаткові ресурси для забезпечення електроенергією потужностей сховищ, то це відповідно зараз у ціні відображається", — каже експерт.Понад 20 років овочами та фруктами на луцькому ринку торгує. Попри сильні морози, розказує чоловік, працювали, бо у магазині є кондиціонер. Каже, що покупців на ринку вистачає, а овочі навесні завжди були дорожчі, ніж зазвичай."Редиска за кілограм — 35 гривень гурт, 40 роздріб. Капуста молода 100 гривень. Картопля молода 150. Огірок Умань коштує корнішон 240 гривень, гладкий 220 гривень. Турецький трохи дешевший 150 гривень. Помідор Умань Україна коштує 350 гривень. Турецький помідор коштує 150-140 гривень", — розказує про ціни продавець.Раз на тиждень з села Борочиче на ринок приїздить. Жінка продає усе, що виростила на своєму городі."Буряк по 15 гривень за кілограм, цибуля і картопля теж по 15. Як ви думаєте, 15 гривень картопля чи буряк, то що то дорого, тож недорого. Його виростити у селі. Скільки я плачу, за все", — коментує ціни на свою продукцію жінка.Покупчинякаже, що з такими цінами, як зараз пенсіонерам вижити важко, люди, які працюють можуть собі дозволити купити трохи більше. Але ціни, на її думку, шокують і вражають.За даними обласного управління статистики, від початку 2026 року ціни на споживчих ринках Волині зросли на 0,5 %. Найбільше здорожчали овочі. Вартість овочів у січні в середньому зросла на 18,4 %. На другій сходинці серед продуктів, які найбільше здорожчали, опинилися кисломолочні продукти — на 7,3 % за місяць. Також в області збільшилася вартість фруктів (+4 %), риби (+ 2,3 %), сирів (+2,3 %) та хліба (+ 0,8 %).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію