Скільки коштують поросята на Волині: огляд цін





Журналісти новини Волині



Зазвичай на продаж виставляють малечу, якій уже виповнилося 6 тижнів, адже в такому віці вони вже достатньо зміцніли для самостійного життя та нового раціону.



Серед фаворитів в області залишаються перевірені породи: Дюрок, Ландрас, Петрен та Велика біла. Проте є і дешевші варіанти для тих, хто шукає невибагливих тварин. До прикладу поросят породи Мангал можна знайти за ціною від 1 700 грн, а В'єтнамські поросята коштують від 1 500 грн за особину. Також продавці часто йдуть назустріч покупцям і готові самі привезти тварин куди потрібно.



«Продаємо поросят віком 7 тижнів, породи Петрен та Велика біла. В наявності є і свинки, і кабанчики, за потреби можемо їх каструвати. Самі привеземо додому, а про ціну завжди домовимося», — йдеться в одному з оголошень.



Нагадаємо, що восени вартість на ринку дещо відрізнялася. Тоді ціни були трохи іншими через сезонне коливання попиту та наявність кормової бази після збору врожаю

