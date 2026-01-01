Нова втрата: обірвалося життя Героя Івана Савлука з Волині
Сьогодні, 08:52
Під час виконання військового обов’язку із захисту України загинув волинянин Іван Савлук із містечка Ратне.
Про це у фейсбуці повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.
«Знову втрата… З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого молодого земляка — Савлука Івана Миколайовича, 21.05.1992 року народження, жителя селища Ратне», - зазначив він.
Іван Савлук віддав своє життя, виконуючи військовий обов’язок із захисту України, її свободи та незалежності. Він назавжди залишиться у пам’яті громади як мужній воїн, щирий син своєї землі, людина честі та відваги.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі. Світла пам’ять Герою. Вічна слава та шана», - написав селищний голова.
