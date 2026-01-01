Нова втрата: обірвалося життя Героя Івана Савлука з Волині

Під час виконання військового обов’язку із захисту України загинув волиняниніз містечка Ратне.Про це у фейсбуці повідомив Ратнівський селищний голова«Знову втрата… З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого молодого земляка — Савлука Івана Миколайовича, 21.05.1992 року народження, жителя селища Ратне», - зазначив він.Іван Савлук віддав своє життя, виконуючи військовий обов’язок із захисту України, її свободи та незалежності. Він назавжди залишиться у пам’яті громади як мужній воїн, щирий син своєї землі, людина честі та відваги.«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі. Світла пам’ять Герою. Вічна слава та шана», - написав селищний голова.