Трамп продовжив санкції проти росії ще на рік





Про це йдеться в документі Білого дому, який передали в американський Федеральний реєстр, пише



У документі вказано, що російська агресія проти України продовжує «становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США». Тож національний надзвичайний стан, введений виконавчим указом 13660 від 2014 року, повинен залишатися чинним ще рік після 6 березня 2026 року.



Указ 13660, виданий після анексії Криму, надає повноваження запроваджувати санкції проти людей та організацій, відповідальних за порушення суверенітету та територіальної цілісності України або за привласнення активів українського народу. Наступними роками санкційний список розширювали додатковими указами.



Раніше державний секретар США Марко Рубіо казав, що Вашингтон практично досяг межі у запровадженні нових санкцій проти росії, тож наступні кроки, ймовірно, полягатимуть у дотриманні вже введених раніше обмежень.

