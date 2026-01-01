На Волині побудують комплекс із виробництва кормових добавок
Сьогодні, 07:15
Новий комплекс із виробництва кормових добавок для тварин планують побудувати у селі Козлів Локачинської громади Волинської області.
Про це йдеться у заяві про екологічну оцінку, опублікованій на сайті громади.
Згідно з документом, підприємство розташується на 2,52 га.
«Проєктом передбачається нове будівництво виробничо-складського приміщення, складів для зберігання зерна силосного типу для наявного підприємства з виробництва кормових добавок для тварин», — йдеться у заяві.
Планована потужність виробництва — 25 т кормових добавок на годину.
