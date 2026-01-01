Курс валют на 20 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 20 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 43,26 гривні. Змінилися й показники євро (додав 76 копійок) та злотого (втратив 9 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,26 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,91 (+76 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,06 (-9 коп.)
