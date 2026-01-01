Meta змінює правила роботи Messenger: як не втратити доступ до чатів





Про це повідомляє



Перехід на Facebook.com



Згідно з офіційним повідомленням, користувачі, які звикли листуватися на окремому домені, будуть автоматично перенаправлені на основну платформу соцмережі.



"Після того, як messenger.com зникне, вас буде автоматично перенаправлено на facebook.com/messages для обміну повідомленнями на комп’ютері", - зазначають у Meta.



Ті, хто використовує месенджер без активного облікового запису у Facebook, зможуть продовжувати розмови лише через мобільний додаток. Вся історія чатів збережеться, проте для доступу до неї на нових пристроях знадобиться PIN-код резервної копії.



Оптимізація та незадоволення користувачів



Це рішення є частиною стратегії Meta щодо консолідації своїх сервісів. Раніше компанія вже ліквідувала десктопні додатки для Windows та Mac, пропонуючи натомість використовувати браузерну версію.



"Ви можете продовжити свої розмови там (у Facebook - ред.) або в мобільному додатку Messenger", - додають у компанії.



Попри те, що такий крок дозволяє техногіганту зменшити витрати на обслуговування різних платформ, він викликав хвилю невдоволення серед користувачів.



Багато хто з них принципово деактивував основні профілі у Facebook, щоб використовувати лише месенджер як засіб зв'язку.



Реструктуризація Meta



Нагадаємо, останнім часом компанія Meta проводить масштабну реструктуризацію своїх сервісів. Зокрема, техногігант представив кардинальний редизайн Facebook, намагаючись залучити молодшу аудиторію.



Паралельно з цим компанія позбувається другорядних проєктів - нещодавно Meta офіційно закрила популярний додаток Threads для певних регіонів (або інший сервіс відповідно до контексту лінка). Також несподівано оголосила про припинення роботи іншого свого відомого сервісу.

