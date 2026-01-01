20 лютого на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження у співвласника групи компаній «Модерн-Експо»(на фото).Також 20 лютого розпочинається новий рік у житті керівника хору «Подвиг»Іменинники сьогоднішнього дня – Лука, Федір, Порфирій.Вітаємо усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, довголіття та життєвих перемог.У цей день Православна церква України вшановує пам'ять Благовірного князя Київського Ярослава Мудрого.Цей день у 2014 році ознаменувався трагічними подіями для України та Волині зокрема.День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.Метою цього дня є увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.