20 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження у співвласника групи компаній «Модерн-Експо» Петра Пилипюка (на фото).
Також 20 лютого розпочинається новий рік у житті керівника хору «Подвиг» Оксани Джиги.
Іменинники сьогоднішнього дня – Лука, Федір, Порфирій.
Вітаємо усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, довголіття та життєвих перемог.
У цей день Православна церква України вшановує пам'ять Благовірного князя Київського Ярослава Мудрого.
Цей день у 2014 році ознаменувався трагічними подіями для України та Волині зокрема.
День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.
Метою цього дня є увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України.
