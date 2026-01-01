Чи очікувати магнітні бурі 20 лютого: прогноз

У п’ятницю, 20 лютого, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що свідчить про незначно підвищену магнітну активність без ознак магнітної бурі. Магнітне поле залишатиметься відносно стабільним.Про це повідомляє meteoagent.За даними Meteoprog, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується. Напередодні сонячна активність була на низькому рівні.За минулу добу на Сонці відбулися два спалах класу B, три спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.