Чи очікувати магнітні бурі 20 лютого: прогноз
Сьогодні, 01:30
У п’ятницю, 20 лютого, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що свідчить про незначно підвищену магнітну активність без ознак магнітної бурі. Магнітне поле залишатиметься відносно стабільним.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується. Напередодні сонячна активність була на низькому рівні.
За минулу добу на Сонці відбулися два спалах класу B, три спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується. Напередодні сонячна активність була на низькому рівні.
За минулу добу на Сонці відбулися два спалах класу B, три спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 20 лютого: прогноз
Сьогодні, 01:30
20 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Meta змінює правила роботи Messenger: як не втратити доступ до чатів
19 лютого, 23:19
Ковбаса, зеленички з часником, писачок та вишивка «гладдю»: до переліку НКС Волині ввійшли ще 4 елементи
19 лютого, 22:12